정지영 현대백화점 대표 “2029년까지 부산·경산·광주에 신규 출점할 것”

현대백화점이 오는 2029년까지 신규 출점을 통해 성장 동력을 확보할 계획이다.

정지영 현대백화점 대표가 정기 주주총회에서 인사말을 하고 있다. 현대백화점 제공

정지영 현대백화점 대표는 26일 서울 강동구 우진빌딩에서 열린 제24기 정기주주총회에서 “2027년에는 부산 에코델타시티에 ‘더현대 부산’을 오픈하고, 이듬해에는 경북 경산에 프리미엄아울렛, 2029년에는 광주광역시에 차세대 복합 플랫폼 ‘더현대 광주’를 출점하겠다”고 설명했다.

환경·사회·지배구조(ESG) 경영에도 집중할 방침이다. 정 대표는 “ESG 경영을 지속 실천한 결과, 한국ESG기준원 평가에서 3년 연속 통합 A+ 등급을 획득했다”며 “앞으로도 고객과 주주, 지역사회와 함께 상생할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

이날 주주총회에서는 모든 안건이 원안대로 가결됐다. 주요 안건은 △ 제24기 재무제표 승인 △ 집중투표제 배제 조항 삭제 등 정관 일부 변경 △ 자기주식 소각 승인 △ 이사 선임 △ 감사위원회 위원 선임 △ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 △ 이사 보수 한도 승인 등이다.

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