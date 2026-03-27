과학적이고 기술력으로 완성된 비공인 드라이버 [골프특집]

◆전 모델보다 더욱 강력해진 초고반발, 초고강도 헤드 탄생=마코토 “마에스트로” 모델의 반발계수는 0.93의 초고반발 드라이버이다. 티타늄 정밀주조 바디와 헤드 페이스를 최대한 얇게 설계한 초박형 신소재 티타늄(MAX-Hi-COR) 특수 고강도 고반발 (DAT-55G) 소재를 사용해 헤드를 업그레이드 시켯다.

초고강도 소재를 결합하여 임팩트 시 볼 스피드를 최적화로 최고의 비거리를 구현하며, CUP FACE 공법을 채택하여 타격할 방향성 항상 및 유효타점을 확대 유지시켜 편하고 쉬운샷을 구현했다.

◆도레이 cross carbon fabrics maestror fit 테크놀리지 샤프트장착마코토=일본 토레이(Toray)사의 원단을 특수 크로스(그물방)공법으로 제작해 샤프트 전체를 휘감았다.크로스 방식은 앞전 모델에는 샤프트 일부분에만 적용을 했으나 이번 모델은 전체로 확장시킨 장점을 지녔다하겠다.

◆480CC로 커진 헤드로 완성되는 완벽한 방향성=공인드라이버에 비해 20cc 헤드를 키웠다. 헤드를 키운다는 건 고반발계수에서 자신이 있다는 말이다. 헤더가 커지면 공기 저항으로 스피드가 줄어든 단점이 있지만, 높은 반발계수로 충분히 해소됐다.

◆디테일한 판매전략과 철두철미한 애프터서비스=독점판매처인 (주)원프로톤은 완벽한 제작수업 시스템만의 2가지 강점을 고수해왔다.

첫째, 대리점을 두지 않는다. 대리점 형성시 중간 마진이 형성된다. 이는 몇 업체를 거쳐 개량된 가격이 최종 소비자에게 오르게 된다.

둘째, 한번 정해진 할인행사가는 그 행사가 밑으로 모델이 바뀌기 전까지는 더 이상 더 할인된 금액으로 판매하지 않기에 수년간 판매가가 고정되는 장점이 있다.

스펙별 30개 한정으로 60프로 할인해 79만원에 행사판매 중이다.

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