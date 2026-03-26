트럼프 군에 책임 미루나…"먼저 전쟁 목소리 낸 건 헤그세스"

미국ㆍ이스라엘-이란 전쟁이 한 달 가까이 이어지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 피트 헤그세스 국방장관을 전쟁 개시 책임자로 언급했다.



전쟁이 길어져 유가가 폭등하고 금융시장이 요동치면서 비판 여론이 높아지자 정치적 부담을 완화하기 위해 책임을 군에 전가하려는 게 아니냐는 분석이 나온다.

지난 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 언론인을 향해 발언하고 있다. 오른쪽 뒤편에는 피트 헤그세스 미국 국방장관. 로이터연합뉴스

미국 정치 전문 매체 더힐 등에 따르면 트럼프 대통령은 24일(현지시간) 백악관에서 열린 마크웨인 멀린 국토안보부 장관 취임식 이후 기자들 앞에서 헤그세스 장관과 댄 케인 합참의장을 두고 "(이란과의 휴전 협상에) 매우 실망한 유일한 두사람"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 "피트는 해결되는 것을 원하지 않았다", "그들은 타협에는 관심이 없었다. 이 싸움에서 이기는 것에만 관심이 있었다"라고 말하면서 군이 이란과의 대화에 반대하는 입장이었다고 시사했다.



트럼프 대통령은 전날 테네시주 멤피스에서 열린 공군 주방위군 행사에서도 헤그세스 장관이 이란과의 전쟁을 처음 주장한 인물이라고 언급했다.



그는 전쟁 전 군 지휘부에 이란 핵 문제에 어떻게 대처할지 자문했으며, 헤그세스 장관은 이란의 핵무기 확보를 저지하기 위해선 즉각적인 군사 행동이 필요하다는 주장을 폈다고 설명했다.



그러면서 "피트, 당신이 가장 먼저 목소리를 냈던 것으로 기억한다. 당신은 그들에게 핵무기를 쥐여줄 수는 없다면서 '해보자'고 말했다"고 덧붙였다.



트럼프 대통령의 옆자리에 앉아 있던 헤그세스 장관은 고개를 끄덕이며 희미하게 미소를 지었다고 일간지 뉴욕포스트는 전했다.



48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하라면서 최후통첩을 날렸던 트럼프 대통령은 지난 23일 돌연 이란과 생산적인 대화를 했다면서 이란 에너지 인프라 공격을 5일간 유예했다.



트럼프 대통령은 연일 종전 협상 기대감을 높이고 있으나, 이란은 미국과 협상하는 상황이 아니라고 부인한 상태다.

<연합>

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