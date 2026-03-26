명태균, 신용한 충북지사 예비후보에 “억울하면 맞고소하라”

정치 브로커로 알려진 명태균 씨가 26일 충북도청에서 기자회견을 열고 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보를 향해 강하게 반박했다. 그는 “억울하면 맞고소하라”며 신 후보의 주장에 정면 대응했다.

명태균씨가 26일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다. 독자 제공

명씨는 “신 예비후보가 내 허풍과 본인의 자료 중 무엇이 진실인지 지켜보자고 했지만 반박 기자회견에서 근거 자료는 없었다”며 “검찰 압수수색을 10번 넘게 받고도 지금 이 자리에 서 있다”고 주장했다. 이어 그는 “내가 국정농단을 하고 여론을 조작했다는 증거가 어디 있느냐”고 덧붙였다.

그는 지난달 정치자금법 위반 혐의에 대해 1심에서 무죄 판결을 받았음을 언급하며 “그럼에도 신 예비후보는 악의적 프레임을 씌우고 있다”고 주장했다. 또 신 예비후보가 스스로를 ‘정부 공인 공익제보자’라 칭하는 것에 대해 “단순히 민주당에서 붙인 명칭일 뿐”이라고 반박했다.

명씨는 신 예비후보가 유튜브 채널에서 자신이 20대 대선 당시 여론조사를 조작했다는 허위 사실을 퍼뜨렸다며 지난 23일 청주흥덕경찰서에 고소장을 제출했다. 명씨는 “법은 특정 후보의 선거용 도구가 아니다”라며 “민·형사상 모든 법적 수단을 동원해 끝까지 책임을 묻겠다”고 했다.

이에 신 예비후보는 지난 24일 기자회견을 통해 “객관적 자료를 기초로 윤석열 정권의 불의를 밝히려 했을 뿐”이라며 “명 씨의 명예를 훼손할 이유가 없다”고 반박했다. 그는 명 씨를 후보자 비방죄와 허위 사실 적시 명예훼손 혐의로 맞고소하겠다는 입장을 밝혔다.

신 예비후보는 윤석열 대선 캠프 정책총괄지원실장을 지냈다. 지난해 10월에는 대선 당시 캠프 핵심 관계자들이 명씨의 여론조사 보고서를 토대로 전략 회의를 열었다고 폭로한 바 있다.

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