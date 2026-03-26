장동혁, 주택 6채 중 4채 처분…상속 지분 2채 형제·자매에게 증여

장동혁 국민의힘 대표는 26일 충남 보령 단독주택 등 보유 주택 6채 중 4채를 처분했다.

최보윤 수석대변인은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 장 대표가 집 4채를 처분했다고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

장 대표는 가족과 거주하는 본인과 배우자 공동 명의의 서울 구로동 아파트와 장 대표 지역구인 배우자 명의의 충남 보령 대천동 아파트 등 2채를 제외한 집을 팔았다.

장 대표의 노모가 거주하는 충남 보령 웅천읍 단독주택은 매입하겠다는 사람을 찾기 어려워 명의자를 노모로 변경해 무상 증여했다.

장 대표의 배우자가 2023년 작고한 장인으로부터 형제·자매들과 상속받은 경남 진주 아파트 지분 5분의 1과 경기 안양 호계동 아파트 지분 10분의 1은 형제·자매들에게 무상 증여했다.

서울 영등포구 오피스텔은 지난 3월 매매 계약을 체결해 다음 달 초 잔금을 받을 예정으로 알려졌다.

장 대표는 지난달 자신의 SNS에 "가족과 함께 사는 구로구 아파트와 지역구 보령시의 아파트는 처분할 수 없고, 어머니가 살고 계신 시골집과 장모님이 살고 계신 아파트는 당장 두 분을 길거리에 나앉으시라고 할 수도 없어서 고민"이라고 적었다.

<뉴시스>

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