이승윤, 자연인 촬영 중 의식 잃고 응급실 “장수말벌에 쏘여”

tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'

개그맨 이승윤이 MBN '나는 자연인이다' 촬영 도중 장수말벌에 쏘여 의식을 잃었던 일화를 전했다.

25일 방영된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '나는 자연인이다'에 출연 중인 윤택과 이승윤이 게스트로 출연했다.

‘나는 자연인이다’는 대한민국에서 재방송을 가장 많이 하는 방송 1위였다. 이승윤은 “재방료가 1년에 한 번씩 들어오는데 목돈이 들어오는 느낌이다. 그거 잘 모아서 부모님 집 사는데 큰 도움이 됐다”고 밝혔다.

이날 이승윤은 촬영 중 장수말벌에 쏘였던 당시를 회상했다. 그는 "2015년쯤 제가 장수말벌에 물렸다. 그냥 말벌은 쏘여도 괜찮은데 장수말벌에 쏘여 돌아가시는 분들이 많다. 독성이 일반 벌의 500배 이상 된다"고 말했다.

이어 "장수말벌이 몸에 앉으면 가만히 있거나 수건으로 쫓아내야 하는데 자연인 형님이 놀라서 살충제를 뿌렸다. 화가 난 장수말벌이 날 쐈다"고 밝혔다.

그러면서 "촬영을 이어가려 했는데 PD가 응급실에 가자고 했다"며 "산길을 20분 정도 내려가는데 식도가 붓고 얼굴도 부어오르더라. 걷기도 못하고 의식이 혼미해졌다"고 했다.

그는 "병원 도착할 때쯤에 의식을 잃었다. 의사 선생님이 '진짜 위험했던 상태'라고 하더라"고 전해 모두를 놀라게 했다.

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