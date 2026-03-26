부천시, 인허가 처리기간 단축 대장신도시 등 주택 14만호 공급

경기 부천시가 2035년까지 14만7000호의 주택을 선보이고자 한다. 인허가 기간을 30% 이상(평균 114일→79일) 단축해 공급 시기와 절차를 앞당긴다는 방침이다. 미래 주거계획을 세우는데 도움주는 예측 가능한 행정 구현이 목표다.

부천시는 26일 주택국 시정 브리핑에서 이런 내용이 담긴 ‘부천형 주거혁신 프로젝트’ 로드맵을 발표했다. 대규모 택지개발과 정비사업 활성화로 신·구도심 균형 발전을 꾀한다.

26일 진행한 ‘주택국 시정 브리핑’ 모습

세부 내용을 보면 2030년까지 9만3000호, 2035년까지 14만7000호를 시 전역 172곳에서 단계적으로 공급해 중장기 주택 수급을 안정적으로 맞춰 나간다. 원미구가 8만호로 가장 큰 비중을 차지한다. 오정구는 대장신도시 등 대규모 택지개발로 2026∼2028년 약 4만3000호를 쏟아내 초기 입주를 이끈다.

다음으로 대장·역곡 신도시의 1500호에 해당하는 공공분양이 올해 시작된다. 시는 공공·민간 물량의 전략적인 배분에 더해 첨단산업과 문화가 어우러진 자족 도시 기반을 마련한다. 동시에 지역경제 활성화까지 도모한다는 전략이다.

기존 노후 주거지는 주택정비를 통해 전체 물량의 70% 수준인 10만4000호를 갖춘다. 단순 외형적인 확대가 아닌 기존 도심의 기능은 회복하면서 부천을 완전히 새로운 도시로 탈바꿈시킨다는 구상이다.

중동 1기 신도시의 경우 48개 단지, 4만 세대를 18개 통합정비구역으로 묶어 총 6만4000세대 규모가 된다. 현재 선도지구로 지정된 은하마을·반달마을을 중심으로 정비구역 지정 제안과 주민 동의 절차가 진행 중이다. 시는 5월 중 마스터플랜 수립, 6월부터 구체적 가이드라인을 적용할 예정이다.

심곡본동·원미동 일원의 ‘미니뉴타운 사업’은 용적률 완화 및 종상향 인센티브로 올해 지구지정과 2031년 착공 목표를 잡았다. 시는 재건축 패스트트랙과 공동심의 제도 도입으로 한층 박차를 가한다. 시는 정비사업의 효율성과 투명성을 높이기 위해 교육·전문가 자문, 정보공개를 연계한 맞춤형 지원체계도 구축한다.

장환식 시 주택국장은 “이번 프로젝트는 단순히 공급을 늘리는 게 아닌 도시의 구조를 근본적으로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “속도감 있는 행정 지원과 규제 개선으로 시민 체감도를 높이겠다”고 말했다.

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