이태원 참사 유가족 “검경, 청문회에서 나온 의혹 철저히 수사해야”

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회의 진상규명 청문회에서 제기된 의혹을 두고 이태원 참사 유가족들이 검경 합동수사팀에게 철저한 수사를 촉구했다.

10.29 이태원참사 유가족들이 26일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이태원참사 청문회 제기 의혹 철저 수사 촉구 기자회견'에서 눈물을 훔치고 있다. 이태원참사 시민대책위원회와 유가족들은 이 자리에서 청와대와 검경합동수사팀에 수사의견서를 전달하고 신속한 조치를 촉구했다. 뉴스1

10·29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 26일 오전 서울 종로구 청와대 인근에서 기자회견을 열고 “검경 합동수사팀이 청문회에서 제기된 의혹과 과제를 해소하기 위한 수사를 펼쳐야 한다”고 밝혔다.

이들은 “청문회에서 참사 이후 제대로 다뤄지지 않았던 여러 의혹들이 다시금 제기됐다. 특히 청문회에서 확인된 사실들에 대해 수사 및 기소의 필요성도 제기됐다. 강제수사 권한이 없는 특조위를 통해서 확인된 사실관계와 의혹의 실체를 확인하는 것은 수사기관의 몫”이라며 △김광호 전 서울경찰청장 △이상민 전 행정안전부 장관 △박희영 용산구청장 △최성범 용산소방서장 △송은영 전 이태원역장 등 관계자들에 대한 추가 수사를 요구했다.

이태원 참사 유가족들이 26일 서울 종로구 청와대 인근 분수대에서 열린 이태원참사 청문회에서 제기된 의혹 철저 수사 촉구 유가족 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 뉴시스

송해진 유가족협의회 운영위원장은 “청문회가 끝나고 저희가 ‘밝혀진 게 없다’고 말한 것은 허탈함의 표현이 아니다. 그것이 현실”이라며 “합동수사팀이 출범한 지 8개월이 지났는데 국민과 유가족 앞에 내놓은 수사 결과가 없다”고 주장했다. 오민애 변호사는 “관련 책임자들이 청문회 증인으로 출석했지만, 서로 책임을 떠넘기기 급급했다. 잘못을 인정하려 하지 않았다”며 “철저히 수사해 형사재판에서 혐의가 인정될 수 있도록 해야 한다”고 말했다. 이들은 기자회견을 마친 이후 청문회에서 확인된 사실과 수사 촉구 사항 등을 담은 수사의견서를 청와대 및 합동수사팀에 전달했다.

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