이 대통령 “전기요금 지금은 변경 않고 유지…에너지 절감 협조해달라”

이재명 대통령은 26일 “국민 여러분께서 전기 사용을 절감할 수 있도록 협조해주기를 당부한다”고 강조했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘제2차 비상경제점검 회의’를 통해 “전기 사용과 관련해서는 조금 특별한 말씀을 드려야될 것 같다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “전기는 한국전력공사(한전)가 완전히 독점 공급을 하고 있고, 반대로 말하면 정부가 100% 책임을 지고 있는 구조”라며 “전기요금은 웬만하면 지금 변경하지 않고 유지하려고 한다”고 말했다. 이어 “그런데 전기요금을 계속 이대로 유지할 경우에 손실 폭, 즉 적자 폭이 엄청나게 늘어날 수가 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “전기요금을 올리지 않고 과거로 묶어두니까 전기 사용이 계속 오히려 늘어나거나, 예를 들면 유류 대신에 전기를 쓰는 상황이 발생해 손실이 기하급수적으로 늘어나서 문제가 될 수 있다”며 “그런 상황이 발생하면 (한전의) 손실이 기하급수적으로 늘어날 수 있다. 정부 재정 손실도 문제고 과도한 에너지 낭비 문제가 생길 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “한전 적자가 200조라고 그러죠”라고 물은 뒤 “쉽지 않은 상황이라 국민 여러분께서도 그 점을 고려해서, 에너지 절감, 특히 전기사용 줄이기에 많이 참여해 주시길 부탁드린다”고 했다.

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