‘영끌·빚투’의 그늘…고위험가구 3가구 중 1가구는 ‘청년층’

소득과 자산으로 대출 갚는데 부담이 큰 ‘고위험가구’가 전년 대비 19% 증가한 것으로 나타났다. 특히 고위험가구 중 청년층이 차지하는 비중이 확대되면서, ‘빚투’와 ‘영끌’의 여파로 인한 청년층의 재정건전성에 빨간불이 켜졌다.

26일 한국은행이 공개한 ‘금융안정보고서’에 따르면 고위험가구가 전년 대비 약 19% 증가한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

한국은행이 26일 공개한 ‘금융안정보고서’에 따르면 지난해 3월 기준 우리나라 고위험가구는 45.9만 가구로 전년 3월 대비 18.9%(38.6만 가구) 증가했다.

이들이 보유한 금융부채도 전체 금융부채의 6.3%인 96.1조원으로 2024년 3월 (4.9%, 72.2조원)에 비해 큰 폭 증가하였다. 이는 지방 부동산 부진이 이어진 데다 가계대출금 리 하락에도 불구하고 부채 규모가 빠르게 증가(24.4월~25.3월)하면서 채무상환 부담이 지속 된 데 기인한 것으로 보인다.

고위험가구란 금융부채를 보유한 가구 중 총부재원리금상환비율(DSR)이 40%를 넘고 부채자산비율(DTA)이 100% 넘는 가구를 말한다.

특히 고위험가구에서는 중년층(40∼50)대 비중이 53.9%로 절반을 상회하지만 청년층 비중이 확대됐다는 점이 두드러진다. 청년층 고위험가구는 2020년 22.6%에서 지난해 34.9%로 증가했다.

한국은행은 “코로나 19이후 상대적으로 소득 수준과 자산 축적도가 낮은 청년층 가구가 주택 구입이나 주식 투자 등을 위해 부채차입에 나서 여타 연령층에 비해 청년층 고위험가구의 증가폭이 더욱 컸던 것으로 보인다”고 설명했다.

소득분위별 및 지역별로 살펴보면 저소득과 지방 고위험가구의 채무상환능력이 저하된 것으로 나타났다.

지난해 고위험가구 내 고소득(소득상위 20%) 및 저소득(소득하위 20%) 가구 간 평균 순자산 차이는 1.4억원으로 2020년 0.4억원에 비해 크게 확대됐다. 다만 고소득 고위험가구의 경우 비(非)고위험가구와 달리 실물자산의 증가와 함께 금융부채도 크게 늘어나 상당한 금융부채 차입을 통해 자산을 증가시킨 것으로 보인다.

한편 최근 수도권과 지방간 주택시장의 차별화가 지속되면서 지방 고위험가구는 자산 측면에서의 채무상환능력이 상대적으로 빠르게 저하되고 있는 것으로 분석됐다.

고위험가구의 채무상환능력은 일부 자산가격의 상승세가 지속되고 그간의 금융여건 완화로 차주의 이자부담도 경감되면서 2025년 3월 이후 전반적으로 개선되고 있는 것으로 추정된다.

다만 청년층을 중심으로 고위험가구가 빠른 증가세를 보이는 데다 지방 주택시장의 회복세가 지연되고 금융자산 가격의 조정 등이 동반될 경우 부채증가가 컸던 고위험가구를 중심으로 상환 부담이 크게 확대될 수 있음에 유의할 필요가 있다.

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