北·벨라루스 26일 정상회담…"우호조약 체결 예정"

김정은 북한 국무위원장이 26일 평양에서 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 첫 정상회담을 하고 양국 간 협력 방안을 논의한다.



벨라루스 벨타통신에 따르면 전날 방북한 루카셴코 대통령은 이날 김 위원장과 회담을 하고 우호 협력 조약을 체결할 예정이다.

김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 환영하는 의식이 25일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

벨라루스 정상의 방북은 이번이 처음이다.



막심 리젠코프 벨라루스 외무장관은 전날 언론에 "북한에 대한 우리의 가장 큰 관심은 진정한 우호 및 파트너십 관계를 강화하는 것"이라며 두 나라 간 조약 체결 계획을 밝혔다.



그러면서 "양국 모두에 이익인 분야가 전방위적으로 존재하며, 이 모든 내용은 양국 정상들이 서명할 관련 우호 조약에 반영될 것"이라고 전했다.



리젠코프 장관에 따르면 벨라루스와 북한은 이번에 총 10개 안팎의 조약·합의를 체결할 예정이다. 협력에 토대가 될 양국 우호 조약을 필두로 교육, 보건, 산업, 농업, 정보 등 다양한 분야에서 합의서가 나올 전망이다.



아직 벨라루스와 북한의 교역량은 미미한 수준이지만, 두 나라가 협력을 강화할 수 있는 흥미로운 분야가 많다고 리젠코프 장관은 설명했다.



그는 "예를 들어 벨라루스는 의약품과 식품 등을 공급하고, 북한으로부터 품질이 좋고 가격이 저렴하기로 유명한 다양한 화장품류를 수입할 수 있다"고 말했다.



아울러 "현 정세는 우리를 서로의 품으로 밀어 넣고 있다"며 북한에 대해 "멀리 있어도 매우 충실하고 신뢰할 수 있으며 존중할 줄 아는 친구들"이라고 강조했다.



벨라루스는 러시아의 우크라이나 침공을 적극적으로 지지한 몇 안 되는 국가 중 하나로, 북한의 우크라이나전 파병 이후 양국 관계도 부쩍 가까워지고 있다.



통일부는 루카셴코 대통령의 방북 기간 양국 논의가 경제 분야에 집중될 것으로 예상했다. 그러면서 이번 방북에 북한·러시아·벨라루스 간 '3각 공조' 강화 의도도 있다고 평가했다.



1992년 수교한 양국은 1995년에 양국 간 무역경제협조공동위위원회를 설치했다. 이 위원회는 설치 후 장기간 유명무실하게 운영되다가 작년 5월 3차 회의가 평양에서 열렸다.

<연합>

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