이수경 "600만원 산 와인 1억원" 홍진경 "나 초대해줘"

배우 이수경이 고가의 주류 수집 취미와 연이은 요식업 사업 실패 경험을 털어놓는다.

이수경은 26일 오후 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 배우 박성웅과 함께 게스트로 출연한다. 두 사람은 이날 첫 방영되는 KBS 2TV 드라마 '심우면 연리리'에서 호흡을 맞췄다.

배우 이수경이 고가의 주류 수집 취미와 연이은 요식업 사업 실패 경험을 털어놓는다. KBS 제공

이날 방송에서 이수경은 자택에 주류 전용 방을 두고 120~150병가량의 술을 보관 중이라고 밝힌다.

박성웅이 이수경의 주류 방에 대해 "1억 넘는 술이 있다"고 언급하자, 이수경은 "(처음에) 600만 원 주고 산 것이다"라고 설명한다.

이어 해당 고가 와인을 20년 뒤에 개봉할 예정이라고 덧붙였고, 이에 방송인 홍진경은 "꼭 나를 초대해 달라"며 말한다.

또 이수경은 주류에 대한 남다른 애정으로 과거 일식 레스토랑(이자카야)을 개업했으나 폐업하게 된 사연을 소개한다.

이어 그는 "브런치 카페도 운영했지만 망했다"며 두 차례의 요식업 창업 실패 일화도 공개한다.

<뉴시스>

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