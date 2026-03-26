박성준 “한동훈은 국정조사 대상 아냐” 한동훈 “쫄았네, 쫄았어”

윤석열 정권 시절 조작기소 의혹 규명을 위한 국정조사 특별위원회 여당 간사인 더불어민주당 박성준 의원은 26일 한동훈 전 국민의힘 대표에 대해 “국정조사 대상이 아닌 것 같다”고 했다. 법무부 장관을 지낸 자신을 국정조사 증인으로 부르라고 요구 중인 한 전 대표는 박 의원을 겨냥해 “쫄았네, 쫄았어”라고 했다.

박 의원은 BBS 라디오에서 한 전 대표를 증인으로 부를지에 대해 “나중에 (문제점이) 나오면 책임지면 될 것 같다”며 “우리가 증인으로 부를 의도는 없는 것 같다”고 했다. 그러고선 “당시 기획 수사와 조작 수사를 했던 검사, 당사자들을 불러서 국정조사를 하는 것이 맞는 것”이라고 했다. 그 당시 검찰 수사가 누구의 지시에 의해 이뤄졌는지 파악할 필요성에 대해선 “차후의 문제”라고 했다.

그러자 한 전 대표는 페이스북에서 “집권당 의원 190명이 단체로 저 한 명에 쫄아서 도망갈 거면서 이런 추잡한 국정조사를 뭐하러 시작했냐”고 포문을 열었다. 또 “제가 민주당 의원들 때리기라도 할까 봐 못 나오게 하냐”고 했다.

한 전 대표는 전날에도 “이재명 대통령 체포동의안을 민주당 의원들 상당수 이탈표가 나오게 설득해 직접 통과시킨 법무부 장관인데 무섭다고 저를 빼면 안 된다”며 자신을 국정조사 증인으로 불러달라고 했다. 이어 “뭐가 조작이라는 건지 자기들도 모르는 것 같지만, 조작이면 당시 법무부 장관이던 저를 흠집 낼 좋은 기회인데 왜 기꺼이 나가주겠다는 저를 피해 도망 다니냐”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지