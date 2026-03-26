“절 받아주신 교수님, 제 아기도 부탁드려요” 26년 만의 운명적 재회

26년 전 자신을 받아준 김영주 교수(왼쪽)의 집도로 건강한 아들(오른쪽 아빠 품)을 출산한 산모 지선애 씨(가운데)가 입원실 복도에서 의료진과 함께 ‘손가락 하트’를 그리며 기념 촬영을 하고 있다. 이화의료원 제공

26년 전 한 산부인과 의사의 손에서 세상에 첫발을 내디뎠던 아기가 성인이 되어 다시 그 의사를 찾아 건강한 아이를 출산했다. 본인이 태어난 병원에서 자신을 받아준 주치의와 운명처럼 재회했다.

◆ 26년 전 주치의와 산모로 재회… ‘담석증’ 고비 맞은 임신 30주

사연의 주인공 지선애 씨는 지난 1998년 9월 30일 오전 0시쯤 이대목동병원에서 김영주 교수의 집도로 태어났다. 세월이 흘러 엄마가 된 지 씨는 임신 중 예상치 못한 고비를 맞았다. 임신 30주 차에 극심한 복통을 동반한 ‘담석증’ 진단을 받은 것이다.

산모와 태아 모두 위험할 수 있는 긴박한 상황에서 지 씨는 본인이 태어난 병원을 다시 찾았다. 그곳에서 지 씨는 운명처럼 김 교수를 다시 만났다. 가족을 통해 김 교수가 26년 전 본인을 받아준 의사라는 사실을 확인한 지 씨는 큰 위안을 얻었다. 김 교수 역시 26년 전 신생아였던 환자를 산모로 다시 마주하며 각별한 애정으로 진료에 임했다.

◆ 다학제 협진으로 지켜낸 생명… 3.35kg 건강한 남아 출산

임신 중 수술이라는 난제를 해결하기 위해 병원은 즉시 다학제 협진 시스템을 가동했다. 산과 김영주 교수와 외과 이희성 교수의 긴밀한 협력 덕분에 산모의 상태를 고려한 세심한 담석 수술이 성공적으로 마무리됐다. 고비를 넘긴 지 씨는 지난 3월 23일 오전 0시쯤, 임신 37주 3일 만에 김 교수의 집도로 3.35kg의 건강한 남아를 무사히 출산했다.

지 씨는 “임신 중 통증으로 두려울 때 저를 태어나게 해주신 교수님이 계신다는 사실만으로도 큰 힘이 됐다”며 “둘째 아이의 시작도 김 교수님과 함께하고 싶다”는 소감을 전했다.

김 교수는 “26년 전 아기였던 지 씨가 훌륭하게 자라 엄마가 되는 과정을 지켜보니 말로 표현할 수 없는 보람을 느낀다”고 밝혔다.

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