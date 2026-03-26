LS전선·에코에너지, 희토류 2위 라이너스와 동맹 …탈중국 공급망 주도권 확보

LS에코에너지는 글로벌 희토류 원료 공급 2위 기업인 호주 라이너스와 희토류 공급망 협력을 위한 상호 투자에 합의했다고 26일 밝혔다.

LS에코에너지 베트남 생산법인(LSCV) 전경. LS에코에너지 제공

양사는 각 300억원 규모의 전환사채(CB)를 교환해 자본과 기술이 결합한 전략적동맹을 구축하고, 중장기 협력을 본격화하기로 했다.

희토류는 방산, 로봇, 전기차(EV) 등 첨단 산업에 필수적인 전략 자원이다. 광산 채굴부터 산화물, 금속 가공, 영구자석으로 이어지는 공급망을 통해 최종 제품에 적용되며, 중국 중심의 생산 구조로 인해 안정적인 공급망 확보가 국가적 과제로 부각되고 있다.

라이너스는 비중국권에서 희토류 원료를 공급할 수 있는 사실상 유일한 기업으로, 자원 무기화에 대응하고 글로벌 희토류 시장을 주도하는 기업으로 평가된다.

LS에코에너지는 이번 협력을 통해 원료를 합리적인 가격으로 장기간 안정적으로확보할 수 있는 기반을 마련했다. 양사는 원료부터 최종 제품까지 이어지는 협력 체계를 단계적으로 확대하며 글로벌 시장에서 영향력을 강화해 나갈 방침이다.

이상호 LS에코에너지 대표는 “이번 협력은 단순한 투자를 넘어선 전략적 결속”이라며 “LS와 라이너스의 결합은 글로벌 기업에 신뢰할 수 있는 최적의 대안이 될 것”이라고 말했다.

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