도미노피자, ‘한빛부대’에 피자 전달…“영웅의 노고에 감사”

도미노피자가 남수단 파병을 앞둔 ‘한빛부대’ 장병들에게 응원의 마음을 담은 피자를 전달하며 온정을 나눴다.

도미노피자는 인천 계양구에 있는 국제평화지원단을 방문해 남수단재건지원단 한빛부대 장병들에게 피자를 전달했다고 26일 밝혔다. 도미노피자 제공

도미노피자는 인천 계양구에 있는 국제평화지원단을 방문해 남수단재건지원단 한빛부대 장병들에게 피자를 전달했다고 26일 밝혔다.

한빛부대는 내전으로 고통받는 아프리카 남수단 지역에서 민간인 의료지원과 평화 유지, 재건 사업을 수행하기 위해 지난 2013년부터 파병 임무를 이어오고 있다. 다음달 7일에도 파병이 예정됐다.

도미노피자는 피자 제조 장비가 탑재된 특수 차량인 ‘파티카’를 활용해 현장에서 직접 만든 피자를 나누는 사회공헌활동을 꾸준히 펼쳐왔다. 지난해에는 자립 준비 청년과 장애인 등 우리 사회의 소외된 이웃들에게 약 2700판의 피자를 전달하며 나눔을 실천했다.

군 장병들을 향한 도미노피자의 예우는 이번이 처음이 아니다. 2015년부터 ‘국군의 날 히어로즈데이’로 군인들에게 할인 혜택을 제공해 왔고, 호국장학재단에는 순직하거나 공상을 입은 군인 자녀들을 위한 장학금으로 5000만원을 기탁하기도 했다.

도미노피자 관계자는 “앞으로도 우리 사회의 영웅들을 찾아가 그들의 노고에 감사를 표하는 다양한 활동을 전개하겠다”고 말했다.

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