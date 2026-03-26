장동혁 "정부, 추경만 하면 경제위기 해소될 것처럼 국민 기만"

국민의힘 장동혁 대표는 26일 원유 공급 차질에 따른 '종량제 봉투 대란' 가능성을 언급하면서 "정부의 대응이 늦어도 너무 늦었다"고 비판했다.



장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "나프타·헬륨 등 원자재 부족 현상이 계속되면 우리 산업과 민생 전반이 엄청난 충격을 받을 수밖에 없다"며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "공장들이 줄줄이 가동을 멈추고 물가가 폭등해도 속수무책이더니 이제야 청와대에 비상경제상황실을 설치했다"며 "이 와중에도 부동산 겁박하기에 바쁘고, 추경만 하면 위기가 다 해소될 것처럼 국민을 기만하고 있다"고 주장했다.



그러면서 "지금의 위기는 돈을 풀어서 해결할 수 있는 위기가 아니다"라며 "에너지 수급과 물가 안정에 정부의 사활을 걸어야 한다"고 강조했다.



카타르가 한국 등 주요 수입국과 체결한 LNG 장기 공급 계약에 대해 불가항력을 선언한 데 대해서는 "가스·전기요금 등 생활물가 폭등을 피하기 어렵게 됐다"며 "문재인 정권 시절 탈원전한다면서 멀쩡한 원전을 다 멈춰 세운 결과"라고 주장했다.



그러면서 "그나마 지난 정부에서 원전 생태계를 복원해 놓지 않았더라면 훨씬 더 심각한 위기를 맞았을 것"이라며 "이제라도 원전 확대를 기조로 에너지 믹스 정책을 새로 짜야 한다"고 했다.

<연합>

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