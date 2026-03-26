육성재 "비투비 초반, 나 혼자 잘 벌어도 정산은 N분의 1…끙끙 앓았던 적이 있긴 했다"

배우 육성재. 한윤종 기자

그룹 비투비 멤버이자 배우 육성재가 과거 그룹 활동 중 정산과 관련한 고충을 털어놨다.

오는 27일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 24회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 그룹 비투비 서은광, 육성재와 함께 경기도 용인 먹트립을 떠난다.

이날 용인에서 만난 네 사람은 육성재가 추천한 맛집으로 이동한다.

전현무는 육성재에게 해당 맛집과 관련해 질문을 건네는데, 육성재는 "사실 나도 한 번도 안 가본 곳"이라고 예상 밖의 엉뚱한 답변을 보여 초반부터 웃음을 안긴다.

그러자 육성재는 "어머니가 항상 포장해 오시는 집이다"라고 해명하고, 자신의 어머니에게도 직접 전화를 걸어 해당 맛집이 맞는지 확인 절차에 나선다.

MBN·채널S '전현무계획3'

이어 곽튜브는 "올해 비투비가 몇 년차냐?"라고 묻고, 서은광은 "14년 차다, 롱런 비결은 우리 막내"라고 답하며 육성재를 띄워준다.

이에 육성재는 "비투비 초반에 음악으로 잘 안 풀릴 때 내가 예능, 드라마에 나가서 잘 됐다, 그때도 정산은 'N분의 1'이었다"고 밝혀 놀라움을 안긴다.

이를 듣던 전현무는 "솔직히 (그룹에서) 독립할 생각 안 했냐?"라고 속마음을 떠보는데, 육성재는 "혼자 의가 상해서 끙끙 앓았던 적이 있긴 했다"라고 고백한다.

이후 육성재 어머니의 단골집인 도토리 음식 전문점에 도착한 네 사람은 그의 최애 메뉴인 도토리 쟁반국수를 맛본다.

전현무는 "용인의 지역 음식이 될 수 있을 것 같다"고 극찬하며 맛집임을 인정해 과연 그 맛은 어떨지 관심이 집중된다.

전현무, 곽튜브와 비투비 육성재, 서은광이 함께 떠나는 용인 먹트립은 오는 27일 오후 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획3' 24회에서 확인할 수 있다.

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