"트럼프, 중동에 발묶여 우크라에 '동부영토 러 내주라' 압박"

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 전쟁으로 우크라이나 전쟁에 관여할 여력이 떨어지자 우크라이나에 불리한 종전 합의를 압박하는 것으로 전해졌다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 로이터 통신 인터뷰에서 미국 정부의 중재안은 우크라이나가 동부 돈바스 전체를 러시아에 내줘야 안전보장을 제공한다는 것이라고 밝혔다.

(왼쪽부터) 푸틴·트럼프·젤렌스키. 로이터·AP·AFP연합뉴스

트럼프 행정부의 이 같은 제안은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 종전의 조건으로 줄곧 고수해온 핵심 요구를 그대로 반영한 것이다.



러시아는 돈바스(루한스크주와 도네츠크주)를 대부분 점령했으나, 우크라이나의 저지선을 뚫지 못해 4년 넘게 도네츠크주 일부를 통제하지 못하고 있다.



우크라이나는 영토 포기는 자국 헌법에 어긋날 뿐만 아니라 국민의 동의를 얻지 못한다며 러시아의 돈바스 요구에 대해 타협이 불가능한 의제라고 맞서왔다.



특히 우크라이나와 유럽은 우크라이나가 최후 방어선으로 삼는 도네츠크주 요새 지역을 포기하면 러시아에 재침공 발판을 마련해주게 된다는 입장을 공유하고 있다.



러시아가 애초 우크라이나를 침공한 명분에는 '돈바스의 해방'이 포함된 까닭에 트럼프 행정부의 중재안은 러시아의 승전과 성격이 맞닿아있기도 하다.



푸틴 대통령은 그런 맥락에서 우크라이나가 돈바스를 포기하지 않으면 무력으로 점령할 것이라는 입장을 최근 밝힌 바 있다.



유럽 주요국은 러시아가 국경선을 무력으로 바꾸는 사태를 합의로 봉합해 묵인할 경우 러시아에 침공 책임을 묻기는커녕 국제규범을 적극적으로 무너뜨리는 꼴이 될 것이라고 우려한다.



이와 관련해 젤렌스키 대통령은 "중동이 트럼프 대통령과 그의 다음 행보에 영향을 미친 게 확실하다"며 "불행하게도 내 생각에 트럼프 대통령은 우크라이나에 더 많은 압박을 가하는 전략을 선택했다"고 말했다.







우크라이나가 돈바스를 포기할 경우 미국이 러시아의 재침공을 막기 위해 제공할 안전보장의 내용은 아직 불확실하다.



젤렌스키 대통령은 우크라이나의 억지력 유지를 위해 누가 재정을 지원할지, 러시아가 재침공할 경우 대응 방식이 정확히 무엇일지 아직 결정되지 않았다고 밝혔다.



트럼프 행정부는 우크라이나의 돈바스 포기와 서방의 우크라이나 안전보장을 묶어 서둘러 러시아와 종전 합의를 시도할 것으로 관측된다.



젤렌스키 대통령은 "미국은 우크라이나가 돈바스에서 철수할 준비가 되면 바로 고위급 회담에서 안전보장안을 마무리할 태세"라고 말했다.



그는 "미국이 우크라이나의 동부 영토가 우크라이나의 안전을 보장할 일부라는 점을 이해했으면 하는 바람이 매우 크다"고 덧붙였다.



미국 안팎에서는 트럼프 대통령이 중동전쟁에 매몰돼 평화 중재자를 자처하며 그간 공들여온 우크라이나 종전 협상을 후순위로 미뤘다는 관측이 일반적이다.



더욱이 트럼프 대통령은 지난달 28일 이란과의 전쟁이 시작된 이후 이란과 전략적으로 제휴하는 러시아의 눈치를 봐야 하는 상황에 휘말렸다.



러시아는 이란이 지속적으로 미국과 이스라엘의 공세를 버티고 반격할 수 있도록 무기와 정보를 지원하고 있다는 의심을 받는다.



트럼프 대통령은 중동전쟁의 장기화 우려로 유가가 치솟자 자국 유권자들의 정치적 불만이 커지는 상황을 우려하고 있다.



연방 상·하원의 다수당 지위와 주요 경합주의 주지사 자리가 걸린 11월 중간선거를 앞두고 반전 정서 확산이나 휘발윳값 급등에 따른 국정 지지도 하락에 초조해할 것으로 관측된다.



이미 트럼프 대통령은 고유가 우려 때문에 러시아산 원유에 대한 제재를 한시적으로 해제하기도 했다.



푸틴 대통령으로서는 중동전쟁의 여파로 유가가 치솟고 제재까지 풀려 전쟁자금인 원유 수출액이 급증한 데다 종전 협상까지 유리한 방향으로 흘러가면서 반사이익이 눈덩이처럼 커지고 있는 셈이다.



미군이 중동에 막대한 군사자산을 투입하면서 우크라이나를 지원할 무기고가 줄어들고 있다는 점도 푸틴 대통령에게 호재로 작용할 가능성이 크다.



젤렌스키 대통령은 러시아가 종전 협상 좌초 때 미국이 관심을 잃고 중재를 포기하는 상황을 기대한다며 실제로 이런 위험이 일부 존재한다고 주장했다.



그는 패트리엇 방공체계 지원이 중단되지 않았지만, 필요한 만큼 대규모로 들어오고 있지는 않다면서도 지원에 대해 트럼프 대통령에게 감사를 전했다.

<연합>

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