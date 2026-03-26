“언젠가는 이라니”…김영옥, 아이린에 가임기 언급하며 ‘일침’

그룹 레드벨벳 멤버 아이린이 결혼에 대한 질문을 받자 웃음으로 상황을 넘겼다.

지난 25일 배우 김영옥의 유튜브 채널에는 ‘두쫀쿠, 봄동비빔밥 다음은 무조건 아(이린)x할(머니)👵🏻🐰ㅣ월간 할머니집 EP.01’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영옥

영상에서 아이린은 게스트로 출연했고, 김영옥은 아이린을 보자마자 반가움을 드러냈다. 그는 “어머 너무 예쁘다”며 아이린의 미모를 칭찬했다. 두 사람은 화기애애한 분위기 속에서 대화를 이어갔다.

이날 김영옥은 손주로 등장한 아이린에 대해 알아가는 시간을 가졌다. 아이린의 취미가 “누워있기”라는 말을 들은 그는 “이건 못쓴다”며 “일을 마치고 피곤해서 누울 때 쾌감을 이야기 한 거겠지만, 진이 빠지고 나쁜 생각도 들어서 못 쓴다”고 이유를 밝혔다.

아이린의 나이, 혈액형 등 기본적인 정보에 대해 알아가다가 대화는 자연스럽게 인생 계획으로 이어졌다.

요리를 좋아하는지 이야기를 나누다가 김영옥은 “결혼 생각은 하지 않나”고 물었다. 이에 아이린은 잠시 망설이다가 “결혼은 언젠가는 하게 되지 않을까 생각하지만, 지금 당장은”이라며 말끝을 흐렸다.

그러자 김영옥은 “가임 문제가 있는데 언젠가는 이라니”라며 나이를 고려한 현실적인 부분을 언급하며 의견을 덧붙였고, 예상치 못한 직설적인 조언에 아이린은 웃음을 터뜨렸다. 특히 얼굴을 가리며 민망함을 드러내는 아이린의 모습은 보는 이들에게도 웃음을 자아냈다.

아이린은 김영옥의 집에서 조끼를 입고 함께 호박전을 요리했다. 호박전은 아이린이 좋아하는 음식으로 알려졌다고.

한편 아이린은 1991년생이다. 그는 오는 30일 첫 정규 앨범 ‘Biggest Fan’을 발매할 예정이다.

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