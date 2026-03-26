안성재, 김고은에 사과…"'유미의 세포들' 잘 모른다"

안성재 셰프가 김고은이 출연하는 작품 내용을 모른다며 사과했다.

25일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '남매 케미 자랑하는 김고은&안성재의 봄맞이 달래 된장찌개&초간단 차돌박이 볶음 레시피 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김고은은 공개를 앞둔 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들' 시즌3 소식을 전했다.

김고은은 "드디어 시즌3로 마무리되는 시즌이라 기대가 되고 많은 분이 기다려 주신 만큼 좋은 드라마일 것"이라고 했다.

작품 소개를 들은 안성재는 "진짜 죄송한데 제가 ‘유미의 세포들’을 잘 모른다"라고 고백하며 사과했다. 예상치 못한 발언에 김고은은 웃음을 터뜨렸고, 안성재는 시청자들을 향해서도 "진짜 죄송하다”라며 고개를 숙였다.

김고은은 작품의 설정인 세포 개념을 설명했다. 그는 "유미의 배고픔을 담당하는 출출 세포 가 있는데, 유미는 저와 비슷하게 요리와 먹는 것을 좋아한다"라고 소개했다.

또한 요리를 시작하기 전 자신의 심경을 "지금은 불안 세포 가 작동 중이다. 평상시 냈던 맛을 못 내면 어떡하나 하는 불안함이 있다"라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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