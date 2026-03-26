"결혼식 안 가면 돈도 없다" 이서진, '축의금 문화' 소신 발언

배우 이서진이 형식적인 결혼식 참석과 축의금 문화에 대해 확고한 소신을 밝혔다.

지난 24일 유튜브 채널 '채널십오야' 라이브 방송에 출연한 이서진은 오랜 시간 연락이 없던 지인으로부터 모바일 청첩장을 받은 팬의 사연에 "나 같으면 결혼식에 가지 않고 연락도 끊을 것"이라고 단호하게 답했다.

그는 "7년 동안 교류가 없었다면 직접 만나 소식을 전하는 것이 예의"라며, 대면 없는 모바일 청첩장과 계좌번호 공유에 대해 비판적인 시각을 드러냈다.

특히 이서진은 "결혼식에 가지 않으면 축의금도 보내지 않는다"는 본인만의 원칙을 강조했다.

그는 "축하하러 가는 길에 마음을 담아 돈을 내는 것이지, 참석하지 않으면서 돈만 보내는 것은 잘못된 관습"이라며 "진정한 축하는 직접 얼굴을 보고 전달하는 것"이라고 설명했다.

사정상 참석하지 못할 경우에도 추후 따로 만나 진심을 전하는 것이 관계의 본질이라는 취지다.

이러한 발언은 최근 평균 축의금 액수가 10만 원을 상회하며 하객들의 경제적·심리적 부담이 커진 사회적 분위기와 맞물려 주목받는 모양새다.

<뉴시스>

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