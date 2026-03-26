매년 불어나는 보험약값…건보재정 지속 가능성 '비상'

건강보험 재정에서 지출되는 보험 약값이 해마다 증가하면서 우리 사회가 감당해야 할 무게가 갈수록 무거워지고 있다. 단순히 지출 금액이 늘어나는 것을 넘어 전체 진료비가 증가하는 속도보다 약값이 더 빠르게 치솟고 있어 국민이 낸 소중한 보험료로 운영되는 건강보험 재정의 지속 가능성에 대한 우려가 현실로 다가오고 있다.

지난 2월 9일 서울 종로구 경실련에서 열린 초고가 신약 치료효과 실태발표 및 신속등재 재검토 촉구 기자회견에서 김성달 경실련 사무총장이 발언하고 있다. 연합뉴스

26일 건강보험공단의 '2024년 급여 의약품 지출현황 분석 결과'를 보면 이런 현실이 명확히 드러난다. 지난 2021년 약 22조원이었던 약품비는 2022년 24조원, 2023년 26조 원을 거쳐 2024년에는 27조6천625억원까지 매년 1조∼2조원씩 가파르게 상승했다.



특히 2024년 전체 진료비 증가율이 4.9%였던 것에 비해 약품비 증가율은 5.6%를 기록하며 더 높은 상승 폭을 보였다. 이에 따라 전체 진료비에서 약값이 차지하는 비중도 23.8%까지 높아졌다.



정부는 이처럼 늘어나는 약값 지출을 합리적으로 관리하기 위해 다양한 대책을 추진하고 있다. 혁신 신약이나 필수 의약품에 대해서는 적정한 보상을 통해 환자의 치료 기회를 보장하되 약값 관리 체계를 다듬어 재정의 안정성을 높이겠다는 구상이다. 이를 위해 예상보다 많이 팔린 약의 가격을 조정하는 제도를 정비하고 임상적 유용성이 낮은 오래된 약제는 주기적으로 재평가해 보험 적용 여부를 다시 검토하고 있다.



또한 고가 의약품의 경우 치료 성과가 없으면 제약사가 약값의 일부를 돌려주는 방식 등을 도입해 재정 부담을 나누는 노력도 병행하고 있다.



건강보험공단 관계자는 "정부 정책 방향에 맞춰 제도 실행 방안을 구체화하고 환자의 약품비 부담 완화와 건강보험 재정의 지속 가능성을 확보하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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