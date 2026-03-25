전남·광주 통합특별시장 본경선 ‘5파전’…현미경 검증 ‘격화’ [6·3의 선택]

전남·광주 통합특별시장 선거가 본경선 진출 후보 5인으로 압축되면서 경쟁 구도가 선명해 지고 있다. 다만 예비경선에서 불거진 각종 논란과 정책 공방이 본선에서 재점화될 조짐을 보이면서, 이번 경선은 단순 지지율 경쟁을 넘어 ‘현미경 검증’ 국면으로 전환될 가능성이 크다는 분석이다.

25일 정치권에 따르면 더불어민주당은 최근 예비경선을 통해 본경선 진출자 5명을 확정하고 본격적인 레이스에 돌입했다. 후보군이 줄어들며 표 분산 요인은 감소한 반면, 후보 간 비교 검증은 한층 직접적이고 치열해지는 구도가 형성됐다.

25일 광주 서구 KBC광주방송에서 열린 전남광주특별시장 민주당 경선 방송토론회 시작에 앞서 후보들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 신정훈, 주철현, 강기정, 민형배, 김영록 경선후보. 연합뉴스

무엇보다 이번 경선은 초반부터 ‘정책 대결’과 ‘네거티브 공방’이 맞물린 이중 구도를 보이고 있다는 것이다. 국립 전남 의대 유치 문제를 비롯해 측근 의혹, 재임 성과 평가, 동부권 소외론 등 주요 쟁점이 이미 형성된 상태다. 이들 이슈는 본경선 TV토론과 권역별 검증 과정에서 재차 부각되며 후보 자질을 가르는 핵심 변수로 작용할 전망이다.

경선 룰 역시 검증 경쟁을 부추기는 요인이다. 본경선은 권리당원 투표와 여론조사가 각각 50%씩 반영되며, 과반 득표자가 없을 경우 결선투표로 이어진다. 다자 구도 특성상 1차에서 과반 확보가 쉽지 않은 만큼, 결선 진출을 염두에 둔 견제와 공세가 불가피하다는 관측이 나온다. 이에 따라 검증 수위 또한 한층 높아질 가능성이 크다.

◆왜 ‘현미경 검증’ 불가피한가

무엇보다 이번 경선은 구조적으로 후보 검증이 강화될 수밖에 없는 조건을 갖추고 있다는 점에서 ‘현미경 검증’ 국면 진입이 불가피하다는 분석이 나온다.

첫째, 예비경선 단계부터 이미 난타전 양상이 전개되며 주요 쟁점이 다층적으로 형성됐다. 국립 전남 의대 유치 문제를 비롯해 측근 비위 의혹, 재임 성적표 공방, 동부권 소외론 등이 복합적으로 얽히면서 후보 간 입장 차가 뚜렷해진 상태다. 이처럼 축적된 쟁점들은 본경선 TV토론과 정책배심원 질의 과정에서 재차 소환되며 단순 공방을 넘어 체계적인 검증 프레임으로 재편될 가능성이 크다.

둘째, 결선투표를 전제로 한 경선 구조 역시 검증 경쟁을 자극하는 요인이다. 본경선은 당원 투표와 여론조사가 각각 50%씩 반영되며, 과반 득표자가 없을 경우 1·2위 간 결선으로 이어진다. 다자 구도 특성상 1차 투표에서 과반 확보가 쉽지 않은 만큼, 후보들은 결선 진출을 염두에 둔 차별화 전략과 함께 상대 후보에 대한 견제 공세를 강화할 가능성이 높다. 이는 자연스럽게 검증 수위 상승으로 이어질 수밖에 없는 구조다.

셋째, 정책배심원제 도입도 중요한 변수로 꼽힌다. 시민배심원제를 대신해 도입된 정책배심원단은 권역별 토론 과정에서 후보들에게 직접 질문을 던지며 정책 역량과 자질을 검증하는 역할을 맡는다. 이는 경선을 단순 지지율 경쟁에서 정책·능력 중심 경쟁으로 전환시키는 장치로 작용하는 동시에, 후보 간 입장 차이를 더욱 선명하게 드러내는 계기가 될 전망이다.

넷째, 탈락 후보 지지층 이동과 후보 간 합종연횡 가능성도 검증 이슈를 확대시키는 요인이다. 예비경선에서 이탈한 표심이 어디로 향하느냐에 따라 판세가 크게 흔들릴 수 있는 상황에서, 각 후보는 자신에게 유리한 이슈를 부각하고 상대의 약점을 공격하는 전략을 병행할 수밖에 없다. 특히 광주와 전남 간 지역 구도와 정치적 연대 가능성이 맞물리면서, 각종 검증 이슈는 단순한 논란을 넘어 지지층 결집과 이탈을 유도하는 정치적 수단으로 활용될 가능성이 크다.

결국 이번 본경선은 정책 경쟁을 기본 축으로 하면서도, 후보 개인의 도덕성과 행정 역량, 정치적 리더십까지 종합적으로 검증하는 ‘고강도 평가 국면’으로 전개될 가능성이 높다는 게 정치권의 대체적인 시각이다.

민주당, 전남광주특별시장 본경선 진출자 5인. 김영록(왼쪽부터), 강기정, 주철현, 신정훈, 민형배 민주당 경선 후보. 연합뉴스

◆후보별 ‘검증 포인트’ 부각…도덕성·자질 공방 본격화

본경선이 ‘현미경 검증’ 국면으로 접어들면서 후보별 리스크를 둘러싼 공방도 본격화하고 있다. 각 후보는 강점을 부각하는 동시에 상대의 취약 지점을 파고드는 전략을 구사하는 모습이다.

민형배 의원은 ‘측근 비리 관리 책임론’이 핵심 쟁점이다. 광산구청장 시절 비서실장의 뇌물수수 사건이 다시 부각되며 도덕성 논란이 이어지고 있다. 민 의원은 개인 비위와 선을 긋고 있으나, 경쟁 후보들은 관리 책임을 집중 부각하고 있다. 여기에 ‘광주 출신 조폭 연루 및 제보자 보호 방치’ 의혹까지 더해지며 논란이 확산되는 양상이다.

신정훈 의원은 전과 이력이 변수다. 음주운전과 공무집행방해 등 총 6건의 전과 기록이 반복적으로 소환되며 자격 논란으로 이어지고 있다. 당 검증 절차를 통과했음에도 불구하고, 도덕성 기준을 둘러싼 공방은 계속되는 분위기다.

강기정 광주시장은 과거 이력을 둘러싼 평가가 쟁점이다. 학생운동 전력과 의정 활동 중 물리적 충돌 사건 등이 다시 도마에 오르며 정치적 이미지 공방으로 이어지고 있다. 강 시장 측은 이를 추진력의 이면으로 해석하고 있지만, 일각에서는 ‘구태 정치’ 프레임을 제기하고 있다.

주철현 의원은 부동산 및 처가 관련 의혹이 검증 대상이다. 여수시장 재직 시절 인허가 관련 논란이 제기됐으나, 주 의원은 사실무근이라는 입장을 고수하고 있다. 사법적 판단으로 이어진 사안은 없지만, 본경선 과정에서 재점화 가능성이 거론된다.

김영록 전남지사는 전남도정과 서울 아파트 소유 및 무안 관사살이 등이 집중 공격 대상이 되고 있는 가운데 경쟁 후보들은 ‘도정 성과 부족’과 ‘행정 능력’을 집중 거론하며 견제에 나서고 있다. ‘도덕성’과 ‘성과 검증’ 간 프레임 대결이 형성되는 양상이다.

정치권에서는 후보별 리스크가 뚜렷한 만큼, 이번 경선이 “누가 더 치명적인 약점을 안고 있는가”를 가리는 검증 경쟁으로 흐를 가능성이 크다고 보고 있다.

◆정책배심원단 변수…토론 검증 ‘분수령’

정책배심원단 도입도 주요 변수다. 시민배심원제를 대신해 운영되는 정책배심원단은 토론 과정에서 후보들에게 직접 질문을 던지며 정책 이해도와 행정 역량을 검증하는 역할을 맡는다. 이는 정책 경쟁을 강화하는 장치인 동시에 후보 간 입장 차이를 선명하게 드러내는 계기가 될 전망이다.

탈락 후보 지지층의 향배도 판세를 좌우할 변수다. 이탈 표심이 특정 후보로 결집할 경우 단기간에 판이 흔들릴 수 있다. 여기에 광주와 전남 간 지역 구도, 정치적 연대 가능성까지 맞물리며 합종연횡 가능성도 배제할 수 없다. 이 과정에서 검증 이슈는 지지층 결집과 이탈을 가르는 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다.

결국 이번 본경선은 정책 경쟁을 넘어 도덕성, 행정 능력, 리더십까지 종합적으로 검증하는 ‘고강도 평가 국면’으로 전개될 전망이다. 정치권 한 관계자는 “후보가 5명으로 압축되면서 비교 구도가 명확해졌다”며 “결국 승부는 ‘누가 더 준비된 후보인가’를 가리는 검증 경쟁에서 갈릴 것”이라고 말했다.

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