행안부·기아, 지방소멸 대응 협약 체결…의성 신선식품 배송 사업 추진

행정안전부와 기아가 지방 소멸을 막기 위해 손을 맞잡았다. 행안부는 24일 기아와 ‘지방소멸 대응을 위한 상생 업무협약(MOU)’을 맺었다고 25일 밝혔다.

윤호중(왼쪽) 행정안전부 장관과 최준영 기아 대표이사가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 지방 소멸 대응을 위한 상생 협약을 맺고 기념 촬영을 하고 있다. 행안부 제공

양측은 인구감소지역 주민들의 생활과 밀접한 먹거리 분야를 우선 과제로 선정해 신선 식품 배송 사업을 함께 추진한다. 경북 의성군 구천·사곡·신평·안사·안평·춘산면을 1차 대상지로 정해 식품 소매점을 이용하기 힘든 지역 어르신들에게 육류, 어패류 등 신선 식품을 판매하고 배달하는 사업이다.

이를 위해 기아는 자사의 농어촌상생협력기금을 활용해 PV5 차량을 제공한다. 또 지역 식료품점과 계약해 신선 식품을 조달하고 콜센터를 운영하는 등 사업 전반을 맡게 된다. 기아의 사회 공헌 활동 동반자인 초록우산과 지역의 사회연대경제 조직이 배송을 담당한다. 행안부는 기아와 사업 대상지 시군 간 협업이 원활히 이뤄질 수 있게 돕는다.

윤호중 행안부 장관은 “기업의 사회 공헌 활동이 현장에서 실질적 변화를 이끌 수 있게 마중물 역할을 하고, 지역 내 사회연대경제 조직을 활성화해 균형 발전과 지역 활력의 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.

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