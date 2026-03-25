대전·충남 통합 무산 책임 놓고 충남지사·도의원 설전

대전·충남 행정통합이 무산된 책임을 놓고 국민의힘 소속 김태흠 충남지사와 더불어민주당 김선태 도의원 사이에 설전이 벌어졌다.



김 의원은 25일 열린 도의회 제365회 임시회 제2차 본회의에서 "전력 질주하던 통합이 급정거했다"며 "김태흠 지사와 이장우 대전시장만 결단하면 지금이라도 급물살을 탈 수 있다고 본다"고 말했다.

충남도의회 현관. 연합뉴스

그러자 김 지사는 "민주당 도의원이니까 중앙당이나 대통령에게 지금이라도 통합법안을 통과시키라고 하라"며 "왜 우리에게 책임을 돌리냐"고 따졌다.



그러면서 "지난해 11월까지 통합에 반대하던 민주당 도의원들이 3개월 만에 찬성으로 돌아섰는데, 이런 소신과 철학이 어디 있냐"며 "이런 질문을 민주당 도의원들이 하는 것 자체에 거부감이 있다"고 짜증을 냈다.



이 과정에서 "내용을 정확히 알고 질문하라"거나 "도민 대표라면 공부 좀 하라", "질문 같지 않은 질문"이라는 말까지 쏟아냈다.



이에 김 의원도 고성으로 맞섰고, 의원석에서 국민의힘과 민주당 의원들 사이에 설전이 벌어지는 등 본회의장이 순식간에 소란해지자 의장은 정회를 선언했다.



이후 민주당 의원들은 기자회견을 열어 "도민과 도민 대표인 도의회를 경시하는 김 지사의 태도에 강한 유감을 표한다"며 김 지사에게 구체적인 사과와 재발 방지 약속 이행을 촉구했다.



그러자 김 지사는 자신의 페이스북을 통해 "민주당이 법안을 통과시키지 않아 통합이 무산된 것인데도 책임을 떠넘기는 민주당 의원들의 행태를 도저히 묵과할 수 없다"며 "민주당은 그동안 수적 우위를 앞세워 자신들이 원하는 법안을 무차별적으로 통과시키지 않았느냐"고 반박했다.



그러면서 "국가 백년대계인 행정통합은 시장에서 물건 흥정하듯 하는 정치적 거래의 대상이 아니다"며 "재정과 권한 이양에 대한 법적 근거 없이 정략적으로 접근했다가 무산되자 그 책임을 떠넘기려 하는 민주당의 작태를 용납하기 어렵다"고 강조했다.

<연합>

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