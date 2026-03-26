고위법관 재산 평균 44억… 1년새 5억 늘어

사법부 고위 법관의 재산 평균이 44억4691만원에 달하는 것으로 나타났다. 조희대 대법원장은 18억2170만원을 신고했다. 헌법재판관 등 헌법재판소 고위직의 재산 평균은 21억1072만원으로 집계됐다. 김상환 헌재소장은 21억9166만원을 신고했다.



대법원 공직자윤리위원회가 25일 공개한 ‘2026년 공직자 정기재산 변동사항’에 따르면 조 대법원장을 비롯한 대법관, 고등법원 부장판사급 이상의 법관 등 136명의 총재산 평균은 44억4961만원으로 집계됐다. 지난해보다 5억7441만원 증가한 금액이다. 조 대법원장은 전년 대비 2억3000만원 증가한 18억2170만원을 신고했다.

조희대 대법원장. 연합뉴스

법원 재산 공개 대상자 중 가장 재산이 많은 사람은 388억1189만원을 신고한 임해지 대구가정법원장이다. 임 법원장은 본인 소유 상장주식(311억원)과 비상장주식(128억원), 서울 목동의 아파트(13억원), 서울 상수동 아파트(11억원), 장녀 소유 상장주식(168억원) 등의 재산을 신고했다.



헌재 공직자윤리위원회는 올해 고위직 12명의 총재산 평균이 21억1072만원이라고 밝혔다. 전년 대비 6935만원이 증가한 금액이다. 헌재 고위직 중 가장 재산이 많은 사람은 41억9488만원을 신고한 오영준 재판관이었다. 이어 정정미 재판관(29억원), 조한창 재판관(28억원)이 뒤를 이었다. 김 소장은 지난해보다 4억4000만원이 감소한 21억9166만원을 신고했다.

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