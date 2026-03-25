[단독] “사장 딸 등 회사 윗선에 ‘환경·안전 관리 건의사항’ 묵살”

화재 참사로 74명의 사상자가 발생한 안전공업 손주환 대표이사가 회사 임원을 대상으로 막말을 일삼았다는 주장이 제기된 가운데 안전공업이 10개월여 전 ‘직장 내 괴롭힘’ 발생 시 조치 위반으로도 신고당한 것으로 확인됐다. 손 대표의 딸로 알려진 손모 상무 등 회사 윗선에서 환경 및 안전 관련 건의사항을 반려했다는 진술이 나오면서 안전공업 내부의 의사 결정 과정과 업무 환경 전반에 대한 조사도 이뤄질 전망이다. 안전공업이 지난해 산업보건위험성평가 모든 분야에서 평균 이상의 점수를 받으면서, 공단의 평가가 재난을 예방하지 못했다는 지적도 제기된다.

사상자 74명이 발생한 대전 안전공업 공장 화재 참사의 원인을 밝히기 위해 지난 24일 안전보건공단, 노동당국, 소방이 현장 감식을 진행하고 있다. 뉴스1

25일 더불어민주당 김주영 의원실이 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면 안전공업은 최근 5년간 근로기준법 위반으로 5차례 신고됐다.



2021년 6월과 같은 해 11월 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용해 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 해선 안 된다는 내용의 근로기준법 76조의2를 위반했다며 두 차례 신고가 접수됐다.



화재가 발생하기 10개월여 전인 지난해 5월에는 안전공업이 ‘직장 내 괴롭힘’ 신고를 접수한 후 사실확인을 위해 객관적으로 조사를 실시하지 않았다는 내용으로 신고가 접수됐다. 안전공업은 또 2021년 6월과 지난해 10월 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금 등을 지급해야 한다는 근로기준법 36조를 위반했다는 신고도 접수됐다. 5차례의 신고는 모두 행정종결 처리됐다.

김 의원은 “막말 파문에 이어 괴롭힘 신고에 대한 사용자 의무 위반 의혹도 제기되는 상황”이라며 “대표의 이런 태도가 안전관리 부실 문제로도 직결됐을 것”이라고 지적했다. 전날 언론을 통해 공개된 녹취록 등에 따르면 손 대표는 참사 후에도 화재 참사 관련 언론보도를 두고 일부 직원들을 향해 고함을 지르며 폭언을 한 것으로 확인됐다.

익명 직장인 커뮤니티 블라인드에서는 안전공업 전 재직자라고 주장하는 글 게시자가 “코로나 전후로 잠시 근무했을 때 랩핑 공정에서 발생한 절삭유가 증기 형태로 작업장 전체에 퍼져 있었다”면서 “재직 당시 이 부분에 대해 조장이나 기술혁신 쪽으로 여러 번 개선 건의를 했으나, 공장장 및 사장의 딸 선에서 반려됐다”고 주장했다. 다만 안전공업 노동조합 관계자는 2025년 5월 접수된 직장 내 괴롭힘 발생 조치 위반 신고와 관련해 “당시 조합원의 근무태만을 지적하자 해당 조합원이 신고했다”면서 “조사 결과 ‘직장 내 괴롭힘이 아니다’라는 결론이 났다”고 했다.



한편 더불어민주당 이학영 의원실에 따르면 안전보건공단이 지난해 11월4일 실시한 산업보건위험성평가에서 안전공업의 작업환경관리 점수는 64.1점으로, 동종 업종 평균(52.05점)을 웃돌았다. 보건관리체계 역시 평균(69.15점)보다 높은 94점을 기록했다. 건강관리 항목은 100점 만점을 받아 평균(59.04점)의 두 배에 달했다.

지난 24일 대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조업체인 안전공업 주식회사 2일 차 감식에 나선 소방 당국 관계자들이 불에 탄 건물 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

이번 사고의 주요 원인으로 지목된 분진은 가공·연마 작업 등에서 상시 노출되고 최근 1년 동안 노출 기준의 50%를 초과한 적도 있는 것으로 평가됐지만, 개선 대책은 화학물질 취급자 등에 대한 ‘적정 보호구 착용 지속 관리’ 권고에 머물렀다. 건강관리 분야에서는 휴게실 보유 여부가 핵심 인프라로 평가됐다. 사망자 14명 중 9명이 발견된 2층 휴게실의 불법 증축은 평가 과정에서 걸러지지 않았다.

25일 대전 대덕구 안전공업 화재 참사 희생자의 발인식이 엄수된 가운데, 유가족이 장지로 이동하는 고인의 관을 끌어안고 있다. 연합뉴스

고용노동부에 따르면 최근 3년간 안전공업에 대한 산업안전 감독은 2023년 한 차례에 그쳤다. 안전공업 참사 엿새째인 이날 희생자 3명의 발인식이 엄수됐다. 영정 속 미소 짓는 고인들의 관이 운구차로 이동하자 유족들은 “불쌍해서 어떡하냐”며 참았던 울음을 터뜨렸다. 이들은 20일 발생한 안전공업 화재 참사 현장에서 사망했고 23일 주검으로 가족에게 돌아왔다.

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