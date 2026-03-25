주일 中대사관 자위관 침입… 中 강력 항의에 日 “유감”

지난 24일 도쿄 주일본 중국대사관 침입자는 자위대 현역 장교로 확인됐다. 일본 정부는 유감의 뜻을 나타냈다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중·일 관계가 악화일로를 걷는 가운데 사건이 발생하면서 중·일 관계가 한층 악화할 수 있다는 우려도 나온다.

중국과 일본의 국기가 게양되어 있는 모습. AP연합뉴스

25일 경시청에 따르면 전날 오전 9시쯤 도쿄도 미나토구 중국대사관 부지에 침입했다가 대사관 직원에게 제압돼 경찰로 넘겨진 용의자는 미야자키현 육상자위대 에비노주둔지 소속 3등 육위 무라타 고다이(23)였다. 3등 육위는 한국의 소위에 해당하는 장교 계급이다.

이 남성은 “중국대사와 만나 일본에 대한 강경 발언을 자제해 달라는 의견을 전하려고 했다”며 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 대사관 화단에서 18㎝ 길이 흉기가 발견된 데 대해서는 “(요구가) 받아들여지지 않으면 자결해 놀라게 하려고 했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 이번 사건을 무라타의 단독 범행으로 보고 있다고 아사히신문은 전했다.



일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 “법을 준수해야 할 자위관이 건물 혐의로 체포된 데다 평소 (일본) 경찰이 필요한 경비를 수행하는 중국대사관에서 이런 사건이 발생해 유감”이라고 밝혔다.



중국은 “외교관과 외교시설의 안전을 위협하는 악질적 행위”라며 강한 항의와 함께 철저한 조사, 관계자 처벌을 요구했다.

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