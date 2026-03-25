국회 방문·유튜브 출연… 이란, 한국서 외교전 [美·이란 전쟁]

중동 정세가 격화하는 가운데 사이드 쿠제치 주한 이란대사가 25일 국회를 찾아 여야 의원들과 비공개 면담을 갖는 등 한국 내 활동을 넓히고 있다. 쿠제치 대사는 최근 국내 유튜브 채널에 출연하기도 했다. 한국 국민, 국회에 자국의 입장을 직접 호소해 우호적인 여론을 확보하기 위한 시도로 풀이된다.

사이드 쿠제치 주한 이란 대사가 25일 서울 여의도 국회에서 김영배 외교통일위원회 여당 간사와 인사를 나누고 있다. 뉴시스

쿠제치 대사는 이날 국회 외교통일위원회 여야 위원들과 만나 이란을 포함해 중동에 체류하고 있는 우리 국민과 호르무즈해협에 발이 묶인 선박 안전 문제 등을 논의했다. 그는 “전쟁 초기부터 이란 내 한국인 대피 문제에 적극 조치해 왔고, 한국인들은 손님으로 생각하는 만큼 우선적으로 안전한 곳으로 나갈 수 있도록 협조하겠다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 또 전쟁 발발 배경을 설명하며 국제사회의 평화 노력 필요성을 강조한 것으로 알려졌다.



쿠제치 대사는 지난 23일 100만명이 넘는 구독자를 가진 한 유튜브 채널에 출연해 “미국이 (이란과의) 핵협상이 진행 중인 상황에서 공격을 결정하고 근거 없는 명분으로 (이란의) 주권을 침해했다”고 주장하며 “이러한 공격을 지지하거나 동조하는 어떠한 움직임도 적대적인 행위로 간주할 것”이라고 밝혔다.



대다수 국가가 철수한 것과 달린 이란에 대사관을 유지하며 중동 각국과 전화외교를 이어가고 있는 우리 정부가 미국·이란 전쟁에서 일정한 중재 역할을 할 수 있을지도 주목된다. 조현 외교부 장관은 최근 아바스 아라그치 이란 외무장관에 이어 오만, 쿠웨이트 외무장관과도 접촉했다. 김혁 한국외대 교수는 “우리 정부가 미·이란 간 소통 창구 역할을 할 여지가 있다”며 “외교적 공간을 전략적으로 활용할 필요가 있다”고 주문했다.

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