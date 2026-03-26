백화점 3사 봄맞이 세일 쏟아진다

국내 백화점 3사가 27일부터 봄 정기 세일에 돌입한다. 롯데·신세계·현대백화점은 봄철 야외활동·웨딩 수요가 본격화되는 시기를 겨냥해 패션·잡화 할인은 물론 식음료·주류·리빙 등 전 카테고리에서 판촉행사를 동시다발적으로 진행할 예정이다.



25일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 27일부터 다음달 5일까지 전점에서 ‘스프링 세일’을 연다. 세일과 함께 ‘고메위크’, ‘와인위크’, 웨딩페어, 팝업스토어 등 다채로운 콘텐츠를 선보인다.



스프링 세일은 총 360여개 브랜드가 참여하는 봄 시즌 첫 정기 세일로 패션 상품은 최대 50% 할인한 가격에 선보이며, 모자·스카프 등 시즌 잡화와 주얼리도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 봄철 외식 수요를 겨냥한 ‘롯데고메위크’ 행사, 피크닉과 잘 어울리는 인기 주류를 최대 80% 할인된 가격에 선보이는 ‘와인위크’도 마련했다. 예비 신혼부부를 위한 ‘웨딩 페어’도 전 점에서 열린다.



신세계백화점은 봄 정기세일 ‘온리 신세계 세일’을 27일부터 다음달 12일까지 전국 13개 점포에서 개최한다. 이번 행사는 남성·여성 패션, 스포츠, 아동, 리빙·베딩, 잡화 등 400여개 브랜드가 참여한다. 장르별 인기 브랜드의 세일이 대거 펼쳐진다. 남성패션 바버 10%, 여성패션 BCBG 10~20%, 스트리트패션 브라운야드 10~30%, 스포츠 스케쳐스 20%, 리빙·베딩 클라르하임 최대 70%, 잡화 미꼬 20~30%, 키친·다이닝 빌레로이앤보흐 10~50% 등 폭넓은 혜택을 제공한다.



현대백화점은 27일부터 다음달 12일까지 압구정본점 등 전국 백화점에서 봄맞이 할인 혜택을 담은 행사 ‘더 세일’을 진행한다. 이번 행사에서는 패션·잡화·스포츠 등 총 200여개 브랜드가 참여해 다양한 봄 시즌 상품을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인해 판매한다. 점포별로 다양한 행사를 진행한다. 판교점과 목동점에서는 27일부터 29일까지 연중 최대 규모의 ‘봄 골프대전’을 열어 파리게이츠·캘러웨이 등 골프 브랜드 의류를 할인 판매한다. 무역센터점은 다음달 10일부터 12일까지 지하 1층 대행사장에서 나이키 할인전을 연다.



가족 고객을 위한 체험 행사도 준비했다. 행사 기간 판교점 9층 문화센터 앞에서 빨강, 노랑 등 봄에 어울리는 컬러의 대형 베어벌룬 전시 행사가 열린다.

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