돌봄노동 처우개선 노·정협의체 가동… 정부 ‘모범적 사용자’ 굴레에 갇히나

정부가 돌봄 노동자의 처우 개선을 위해 노동계·정부 간 상시 협의체를 구성했다. 돌봄 노동자들이 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 즉시 교섭을 요구하고 나서자 나름의 대책을 내놓은 것이다. 일각에서는 정부가 ‘모범적 사용자’ 굴레에 갇혀 자칫 ‘퍼주기’로 이어질 수 있다고 지적한다.

고용노동부는 돌봄 분야 노·정 협의체를 구성해 운영한다고 25일 밝혔다. 노란봉투법 시행 뒤 노동계와 정부가 마련한 공식적인 첫 협의체다. 정부에서는 노동부와 더불어 3개 부처(보건복지부·성평등가족부·교육부)가 참여하며 노동계에서는 민주노총 소속 공공운수노조 등 5개 노조가 참여해 이날부터 실무 협의에 돌입한다.

지난 3월 11일 서울 청와대 앞에서 민주노총 주최로 열린 돌봄노동자 처우개선 및 범정부 공동교섭 촉구 기자회견에서 전호일 민주노총 부위원장(가운데)이 발언하고 있다. 연합뉴스

민주노총 돌봄 공동교섭단은 이달 10일 노란봉투법 시행과 동시에 복지부 등 3개 부처에 직접 교섭을 요구했다. 정부가 위탁한 기관에서 공공 돌봄서비스에 종사자로 참여하는 경우 정부가 ‘진짜 사장’이라는 취지다.

노동부는 사용자성과 관련해 법적 검토를 병행하며 돌봄 직종별 지원 방안을 폭넓게 논의할 방침이다. 민주노총 관계자는 “노정 협의체에 응하는 동시에 교섭 방안도 지속해서 찾을 것”이라며 “이날 협의 안건에 노정 교섭을 어떻게 할지 방안도 담았다”고 했다.

박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 노동부가 법 해석지침에서 정부는 사용자가 될 수 없다고 적시했는데도 이에 대한 명확한 설명 없이 협의체를 구성한 점을 비판했다. 해석지침은 ‘법률이나 국회에서 심의·의결한 예산에서 정해진 근로조건 등 관련 사항을 집행하는 경우, 국민을 대상으로 한 행정서비스의 내용과 수준을 결정하는 민주적 의사결정에 따른 공공정책의 결과로 노사 간 교섭의 직접 대상이 된다고 보기는 어렵다’고 명시했다. 동시에 공공기관은 총액인건비 범위 내에서 운영상 재량이 인정돼 각 기관의 자체적 판단과 결정에 따라 운영돼 원칙적으로 정부의 사용자성을 인정하기 곤란하다고 밝혔다.

노동부는 해석지침에서와 달리 사용자성이 인정될 시 교섭에 임하겠다는 입장이다. 동시에 ‘사용자성 인정 가능성이 작더라도 노동계와 지속 소통할 것’이라는 다소 애매한 태도를 견지하고 있다.

박 교수는 노정 협의체에 대해 “일종의 항복 선언”이라며 “공공부문 노동자들의 처우 개선은 세금이 들어가는 일인데 ‘모범적 사용자’라는 수사로 모든 원칙을 뒤덮어버리는 것 같다”고 우려했다. 이어 “이런 식의(노정 협의체 구성) 편의적인 접근은 안 좋은 선례를 남겨, 향후 공공부문 안에서 노노(勞勞) 갈등처럼 더 큰 갈등으로 이어질 수 있다”고 했다. 비정규직의 처우 개선으로 이어질 시 정규직 노조들이 상여금 배분 문제 등으로 반발할 수 있어서다. 그러면서 “노정 협의체는 무엇에 근거한 것이며, 정부의 사용자성 적용에 대한 자세한 설명을 내놔야 할 것”이라고 강조했다.

정부는 ‘사용자성 당사자’ 문제에서 딜레마적 입장에 놓인 것으로 보인다. 정부의 사용자성이 인정될 시에는 이날 협의체에 참여한 4개 부처뿐 아니라 모든 부처가 교섭 당사자로서 준비에 나서야 한다. 민주노총 관계자는 “사용자가 맞다면 각 부처가 교섭에 응해야 하는데 지금은 준비가 하나도 안 된 상태로 안다”고 했다.

해석지침처럼 사용자성이 인정되지 않아도 논쟁은 이어질 전망이다. 이재명 대통령이 ‘모범적 사용자’를 강조하는 만큼 노동계에서 반발도 클 것으로 보이기 때문이다. 민주노총은 26일 정부서울청사 앞에서 공공기관 원청교섭 회피를 규탄하는 기자회견을 열 예정이다.

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