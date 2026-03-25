[사설] KF-21 1호기 출고… 국산전투기 영공수호 시대 개막

우리가 독자 개발한 KF-21(보라매) 전투기가 대한민국 영공을 수호하는 시대의 막이 올랐다. 어제 이재명 대통령 등 정부 당국자, 방위산업체 관계자, 공군사관생도, 14개국 외교 사절 등이 참석한 가운데 초음속 국산 전투기 KF-21의 양산(量産) 1호기 출고식이 열렸다. 1949년 공군 창군으로부터 77년, 2001년 김대중 전 대통령의 국산 전투기 개발 비전 제시 이래 25년 만의 쾌거다. 이 대통령이 “마침내 대한민국의 땅과 바다에 이어 하늘에서까지 우리 기술과 의지로 평화를 지키는 무기를 보유하게 됐다”며 “자주국방의 위용을 떨치게 된 것”이라고 감격한 것도 이유가 있다.



KF-21 개발 사업은 2015년부터 총 8조1000억원을 투입해 F-4, F-5 등 노후 전투기를 대체하고, 항공 기반전력으로 활용할 고성능 전투기 확보를 위해 추진됐다. 2021년 4월 시제기 1호기 출고 후 5년 만에 본격적인 생산을 의미하는 양산 1호기가 출고된 것이다. KF-21은 올가을부터 공군에 인도될 예정이다. 국민의 정성을 모은 방위성금으로 외국산 전투기를 구입하던 나라가 세계 8번째로 독자 개발한 전투기를 실전에 배치하게 됐다. 관련 연구자와 기업 종사자, 정부 당국자가 합심해서 이뤄낸 성과다.



KF-21 양산은 자주국방은 물론 K방산의 해외 진출에서도 중대 의미가 있다. K방산은 러시아·우크라이나 전쟁을 계기로 부각된 K-9 자주포, 이번 중동 사태를 통해 능력이 입증된 천궁-2 지대공 미사일 등으로 전쟁 발발 억지력과 실전력을 보여줬다. FA-50 전투공격기 수출에 이어 미국, 유럽 등 선진국, 군사강국이 선점한 항공우주 분야에서도 K방산의 지평을 확대할 교두보가 마련됐다. KF-21은 첫 수출국인 인도네시아 외에도 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 필리핀 등에서 주목하고 있다. 우리의 첨단 무기가 국가 방위, 경제 효과와 함께 세계 평화·번영을 위해 공헌하기 바란다.



정부와 기업, 연구자는 KF-21의 양산에 만족할 것이 아니다. K방산의 새로운 도약대를 만들어야 한다. 일본 정부와 기업이 군사장비 수출의 족쇄를 풀고 있어 방산 분야의 경쟁이 더욱 격화될 가능성이 크다. KF-21 생산 과정에서 이뤄진 한국항공우주산업(KAI)과 한화에어로스페이스의 협업은 뉴스페이스 시대를 열어갈 토대이다. 가성비 유지를 위한 연구개발 투자와 협력국 다변화로 K방산 약진의 발판을 마련해야 한다.

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