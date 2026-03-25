식탁 위 ‘뜻밖의 즐거움’… 맛있는 캠페인 전개 [사회공헌 특집]

청정원 브랜드 출범 30주년 기념 영상의 한 장면. 대상 제공

청정원이 브랜드 출범 30주년을 맞아 소비자 일상과 함께하는 다양한 캠페인 활동을 전개한다. 청정원은 1956년 설립된 대상그룹의 대표 종합식품 브랜드로 1996년 출범 이후 전통 발효 기술과 원료를 기반으로 한국 식탁 문화를 이끌어왔다.



청정원은 장류 브랜드 ‘순창’과 간장 브랜드 ‘햇살담은’을 비롯한 ‘맛선생’, ‘카레여왕’, ‘홍초’, ‘안주야’, 간편식 브랜드 ‘호밍스’ 등 다양한 제품군을 통해 변화하는 식생활 트렌드에 대응해왔다. 특히 2021년에는 ‘오늘을 더 맛있게’라는 구호 아래 브랜드 정체성을 재정립하고 식문화를 선도하는 ‘라이프푸드’ 브랜드로의 전환을 본격화했다.



30주년을 맞은 올해는 ‘뜻밖의 즐거움(Unexpected Joy)’을 주제로 브랜드 캠페인을 진행한다. 모델로는 밝고 건강한 이미지로 대중적 호감을 얻고 있는 배우 임윤아를 발탁했다. 최근 공개된 티저 영상은 ‘알게 모르게 맛있게’라는 메시지를 통해 세대와 시간을 넘어 일상 속 다양한 순간에 자연스럽게 스며든 청정원의 역할을 강조했다. 주요 제품 브랜드들이 가족 식사, 혼밥, 간편식 등 다양한 생활 장면에 녹아든 모습을 담았다. 청정원은 ‘우리가 원하던 오늘’을 주제로 한 영상 콘텐츠를 유튜브와 TV, 소셜미디어(SNS) 등 다양한 채널에서 순차적으로 공개할 계획이다.



30년간 축적해 온 브랜드 자산을 시각적으로 집약한 기념 엠블럼도 새롭게 선보였다. 숫자 ‘30’에 브랜드 고유의 디자인 요소를 반영해 헤리티지를 강조한 것이 특징으로 온·오프라인 유통 채널 전반에 활용할 방침이다.

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