18년째 ‘사랑의 헌혈’… 나눔은 계속된다 [사회공헌 특집]

효성과 대한적십자사 관계자들이 서울 마포 공덕동 본사 앞에서 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 진행하고 있다. 효성 제공

효성은 ‘나눔으로 함께하겠습니다’라는 철학을 바탕으로 취약계층 지원과 문화예술 후원, 호국보훈에 기여하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 하고 있다.



2008년부터 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 이어온 효성은 지난 2월 소아암 환아 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달했다. 2013년부터 푸르메재단과 저소득층 장애아동 재활치료비를 지원하고 가족여행 프로그램도 운영하고 있다.



김치와 백미 등 생필품 지원과 경력보유여성 취업 지원, 재난 발생 시 성금 기탁 등도 이어가는 중이다. 산불과 집중호우, 코로나19 등 재난 상황에서 대한적십자사를 통해 복구 성금을 전달했다.



해외 지원도 지속하고 있다. 효성은 2018년부터 플랜인터내셔널코리아와 함께 베트남 아동의 교육 환경 개선 사업을 진행해왔다. 8년간 10여개 학교, 1600여명 아동을 지원했다.



문화예술 분야에서는 장애 예술인과 문화 소외계층을 지원하고 있다. 서울문화재단과 협력해 장애예술창작센터를 후원하고, 배리어프리 영화 제작을 지원해 다양한 계층의 문화 접근성을 높였다.



또 육군 1군단과 자매결연을 맺고 장병 복지 지원과 국가유공자 주거 환경 개선을 추진하는 등 호국보훈 활동도 이어가고 있다.



조현준 회장은 “기업이 성장할 수 있던 건 이웃과 고객의 지지 덕분”이라며 “사회적 약자와 소외계층 위한 나눔 활동에 적극 나서야 한다”고 말했다.

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