장애인 국대선수에 탄소섬유 의족 지원 [사회공헌 특집]

HS효성첨단소재가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수의 경기력 향상을 위해 맞춤형 탄소섬유 의족을 지원했다.
조현상 HS효성 부회장은 최근 서울 마포 본사에서 박 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하며 “‘내 다리는 한계가 없다’는 박 선수의 다짐은 불가능에 도전해 가치를 만들어내는 HS효성의 철학과도 닮았다”고 밝혔다. 그러면서 “고부가 소재 개발에 불가능은 없다는 정신으로 만들어 낸 HS효성의 탄소섬유가 박 선수의 도전을 든든히 뒷받침해 여러 국제무대에서 대한민국을 빛내는 데 도움이 되길 기대한다”고 강조했다.
이번 의족은 기존 금속 소재 대비 무게를 크게 줄이면서도 강도와 탄성을 획기적으로 높였다. 탄소섬유는 무게가 철의 약 4분의 1 수준이지만 강도는 10배, 탄성은 7배에 달하는 ‘꿈의 신소재’로 불린다.
박 선수는 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃는 시련을 겪었지만 불과 3년 만에 국가대표로 복귀했다. 현재 2026 아이치·나고야 장애인 아시안게임 금메달을 목표로 훈련에 매진하고 있다. 박 선수는 “단순한 장비를 넘어 경기 스타일까지 반영된 맞춤형 의족을 지원받아 큰 힘이 된다”고 말했다.
HS효성첨단소재는 일회성 지원에 그치지 않고 지속 가능한 후원을 이어갈 방침이다. 또 스포츠 장비 분야 전반으로 탄소섬유 기술 적용을 확대하고 있다. 양궁, 봅슬레이, 스키, 골프 등 다양한 종목의 장비 고도화를 추진하며 소재 국산화와 성능 개선을 위해 협업 중이다.
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