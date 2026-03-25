장애인 국대선수에 탄소섬유 의족 지원 [사회공헌 특집]

조현상 HS효성 부회장(오른쪽)이 최근 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. HS효성 제공

HS효성첨단소재가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수의 경기력 향상을 위해 맞춤형 탄소섬유 의족을 지원했다.



조현상 HS효성 부회장은 최근 서울 마포 본사에서 박 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하며 “‘내 다리는 한계가 없다’는 박 선수의 다짐은 불가능에 도전해 가치를 만들어내는 HS효성의 철학과도 닮았다”고 밝혔다. 그러면서 “고부가 소재 개발에 불가능은 없다는 정신으로 만들어 낸 HS효성의 탄소섬유가 박 선수의 도전을 든든히 뒷받침해 여러 국제무대에서 대한민국을 빛내는 데 도움이 되길 기대한다”고 강조했다.



이번 의족은 기존 금속 소재 대비 무게를 크게 줄이면서도 강도와 탄성을 획기적으로 높였다. 탄소섬유는 무게가 철의 약 4분의 1 수준이지만 강도는 10배, 탄성은 7배에 달하는 ‘꿈의 신소재’로 불린다.



박 선수는 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃는 시련을 겪었지만 불과 3년 만에 국가대표로 복귀했다. 현재 2026 아이치·나고야 장애인 아시안게임 금메달을 목표로 훈련에 매진하고 있다. 박 선수는 “단순한 장비를 넘어 경기 스타일까지 반영된 맞춤형 의족을 지원받아 큰 힘이 된다”고 말했다.



HS효성첨단소재는 일회성 지원에 그치지 않고 지속 가능한 후원을 이어갈 방침이다. 또 스포츠 장비 분야 전반으로 탄소섬유 기술 적용을 확대하고 있다. 양궁, 봅슬레이, 스키, 골프 등 다양한 종목의 장비 고도화를 추진하며 소재 국산화와 성능 개선을 위해 협업 중이다.

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