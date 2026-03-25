수익성 사업 중심 체질 개선… 실적 ‘하이킥’ [사회공헌 특집]

싱가포르 주롱섬에 위치한 카리플렉스. DL그룹 제공

DL그룹이 최근 건설 및 부동산 경기 둔화에도 수익성 중심 경영과 재무 안정성 강화를 통해 실적 개선 흐름을 이어가고 있다.



25일 DL그룹에 따르면, DL은 지난해 4분기 연결 기준 매출 1조2304억원, 영업이익 111억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자로 전환했다.



DL그룹의 석유화학 계열사 DL케미칼은 뛰어난 제품 중심의 사업구조를 기반으로 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 특히 의료용 이소프렌(IR) 라텍스를 생산하는 카리플렉스는 싱가포르 신공장 가동 안정화에 힘입어 지난해 4분기 영업이익이 전년 대비 222% 증가했다. DL에너지는 미국 LNG 발전 사업을 중심으로 안정적인 수익을 창출했다. 호텔 브랜드 글래드는 관광 수요 회복에 힘입어 분기 기준 역대 최대 영업이익을 기록했다.



DL그룹의 건설 계열사 DL이앤씨는 지난해 연결기준 매출 7조4024억원, 영업이익 3870억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 40% 이상 증가했으며 영업이익률도 3.3%에서 5.2%로 개선됐다.



DL이앤씨는 주택과 건축부문에서 공정과 원가 관리를 강화하며 수익성을 개선했다. 이를 바탕으로 DL이앤씨는 2019년 이후 7년 연속 건설업계 최고 수준인 ‘AA-’ 신용등급을 유지하고 있다.



DL그룹 관계자는 “어려운 경영 환경 속에서도 수익성 중심의 사업 운영과 철저한 리스크 관리, 현금흐름 강화 전략으로 체질 개선 성과를 확인했다”며 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 기반으로 수익성 중심의 전략을 지속하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지