취약층 생필품 후원… 지역 사회 온기 나눔 [사회공헌 특집]

이마트는 지역 사회에 온기를 전달하고 가계 부담을 덜기 위한 기부 활동을 하고 있다.



이마트는 지난 2월 경기도사회복지협의회와 함께 경기 지역 내 취약계층에게 친환경 농산물 꾸러미(사진)를 전했다. 이번 기부는 이마트가 경기도, 경기도사회복지협의회와 함께 2023년 9월부터 시작한 ‘신선한 식탁’ 사업의 일환이다. 이마트가 기부금을 지원하고 경기도농수산진흥원으로부터 친환경 농산물을 구매한 후, 경기 지역 내 도움이 필요한 취약계층에게 꾸러미를 전달하는 구조다.



이마트는 신선한 식탁 사업에 매년 2억원씩 3년간 총 6억원을 기부했다. 이를 통해 연간 9000여가구, 3년간 총 2만7000여가구가 농산물 지원을 받았다. 해당 사업은 취약계층의 영양 불균형을 해소를 돕고, 도내 친환경 농가들에는 급식이 중단되는 방학에 친환경 농산물 판로 확대에도 도움을 줄 수 있다. 또 이마트는 올해도 지역 사회 내 소외계층을 후원하기 위한 ‘희망마차’ 사업을 이어간다. 2012년부터 진행한 희망마차는 이마트의 대표적인 사회공헌활동이다. 접근성이 좋은 지역에 생필품을 진열하는 미니 마켓을 마련해 수혜자들이 원하는 물품을 직접 선택할 수 있도록 운영한다. 일방적인 기존 지원 방식에서 벗어나 필요로 하는 물품을 고를 수 있어 수혜자 만족도가 높다.



2월에는 서울 중구 저소득 가정 500세대를 대상으로 이마트가 직접 기획한 노브랜드 상품 등 총 3000만원 상당의 물품을 기부했다. 또 무료법률상담 등을 통해 도움을 줄 수 있는 자리도 마련했다. 이어 대구 달서구에서도 기초생활수급자 100세대에게 300만원 규모로 피코크 떡국 떡, 피코크 철원오대미밥 등 식료품 4종을 후원했다. 이마트 관계자는 “앞으로도 도움이 필요한 지역사회 이웃들에게 희망을 전달할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 적극적으로 펼쳐갈 계획”이라고 말했다.

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