기업들 베트남 판로 개척 ‘가교’ 역할 자처 [사회공헌 특집]

지난 5일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 진행된 ‘K수출전략품목 베트남 진출 수출상담회’ 모습. 롯데마트 제공

롯데마트는 중소기업의 베트남 시장 진출을 지원하며 한?베트남 ‘가교’ 역할을 하고 있다.



롯데마트는 지난 5일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 ‘K수출전략품목 베트남 진출 수출상담회’를 개최했다. 이번 상담회는 한국중소벤처기업유통원이 추진하는 중소기업 해외 진출 사업 일환으로 진행됐다. 정보 부족 등으로 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하는 데 초점을 맞췄다.



행사에는 국내 식품 중소기업 20개사와 베트남 현지, 국내 유통 바이어 48명이 참여했다. 상담회장에 마련된 기업별 전시 부스에서 바이어들이 제품을 직접 체험한 뒤 시장성을 평가했고, 현지 유통 환경과 소비 트렌드에 대한 피드백을 실시간으로 제공했다. 베트남 롯데마트 상품기획자(MD)들도 참여해 수출 방안에 대한 상담을 진행했다. 롯데마트는 행사 이후에도 자체 유통망과 MD 네트워크를 활용해 참가 기업 상품이 베트남 시장에 입점·안착할 수 있게 지원할 계획이다.



롯데마트는 최근 3년간 국내 중소기업의 해외 판로 개척을 도왔다. 2024년 중소벤처기업부와 공동 개최한 ‘대한민국 동행축제 with LOTTE’, 2025년 대·중소기업 농어업협력재단과 협력한 ‘글로벌 브리지 인 인도네시아’ 등이 대표적이다. 이번 상담회를 포함해 3년간 120개사를 지원했고, 누적상담액은 300억원을 돌파했다.



롯데마트는 우수 중소기업의 해외 시장 안착을 돕기 위한 실효성 있는 지원 프로그램을 마련할 방침이다. 김범창 롯데마트·슈퍼 HR혁신부문장은 “베트남 시장에 성공적인 사업 기반을 구축한 유통 기업으로서 그간 쌓아온 현지 노하우와 인프라를 국내 기업들의 해외 진출을 돕는 자산으로 활용하고자 한다”며 “이번 상담회가 중소기업의 실질적인 입점과 매출로 이어질 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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