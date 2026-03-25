가족·사회적 문제 공감… 세대별 맞춤 지원 [사회공헌 특집]

부산광역시 동구에 위치한 ‘mom(맘)편한 꿈다락’ 100호점. 롯데 제공

롯데는 그룹 비전인 ‘라이프타임 밸류 크리에이터’(생애주기 가치 창조자)에 맞춰 영유아부터 청년, 군 장병까지 전 세대를 아우르는 사회공헌 활동을 전개하고 있다.



롯데는 2017년부터 ‘엄마가 편안한 세상을 만들겠다’는 취지로 ‘mom(맘)편한 꿈다락’과 ‘mom편한 놀이터’ 등 사회공헌 사업에 힘을 쏟고 있다. ‘mom편한 꿈다락’은 방과 후 돌봄 기관인 지역아동센터의 환경을 개선하는 프로젝트로, 2017년 전북 군산시 회현면에 1호 센터를 조성한 이후 지난해 12월 부산 동구에 100호점을 개소하며 전국 15개 시·도로 확대됐다.



어린이들의 놀이 환경 조성과 교육 환경 불평등 완화를 위한 ‘mom편한 놀이터’는 지난달 경북 칠곡군 호국평화기념관에서 ‘mom편한 실내 놀이터’ 준공식을 개최하며 전국 32호점까지 조성을 완료했다.



롯데는 2022년부터 청년들과 ESG(환경·사회·지배구조) 관점에서 사회 문제 해결 방안을 모색하는 ‘밸유 for ESG’를 운영하고 있다. 청년들이 지역 사회 문제 해결을 위해 프로젝트를 직접 기획하고 실행할 수 있도록 지원하는 활동으로, 지난해 11월 4기 발대식을 개최했다.



국가를 위해 헌신하는 군 장병들을 위한 ‘청춘책방’ 사업도 이어가고 있다. 2016년 시작된 ‘청춘책방’은 장병들이 복무 기간 독서를 통해 인문학적 소양을 키우고 자기계발을 할 수 있도록 독서카페 형태의 병영 도서관 조성을 지원하는 사업이다.



롯데는 계열사 차원의 ESG 활동도 장려하고 있다. 롯데케미칼은 폐플라스틱 자원순환 체계 구축을 위한 ‘Project LOOP(프로젝트 루프)’ 캠페인을 추진하며 지역사회 자원순환 활동을 지원하고 있다. 롯데백화점은 2022년부터 친환경 브랜드를 고객에게 소개하는 ‘리얼스(RE:EARTH)’ 캠페인을 전개하고 있다.

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