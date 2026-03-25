“이동에 제약 없도록”… 교통약자 길 넓힌다 [사회공헌 특집]

정원정 기아 국내사업본부장 부사장(왼쪽)이 최근 e스포츠 파트너 팀 디플러스 기아(DK) 소속 권재혁 선수에게 휠체어 탑승 승객 이동에 특화된 ‘더 기아 PV5 WAV’를 전달하며 기념 촬영하고 있다. 기아 제공

기아는 교통약자의 이동권 확대를 위한 맞춤형 모빌리티 지원과 공공 협력을 강화하고 있다. 단순한 차량 지원을 넘어 이동 편의 개선과 친환경 인프라 구축을 아우르는 통합 지원을 강화하는 점이 눈에 띈다.



기아는 최근 e스포츠 팀 디플러스 기아(DK) 소속 권재혁 선수에게 휠체어 이용자를 위한 특수 설계 차량 ‘PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)’를 전달했다. 2007년생인 권재혁 선수는 DK 챌린저스 소속 리그 오브 레전드 프로 선수다. 차량은 선수의 소속 기간 무상 임대 방식으로 제공되며, 훈련과 경기 이동 과정에서의 편의성을 크게 높일 것으로 기대된다. 권 선수는 “‘무한대의 가능성’이라는 기아의 철학이 담긴 PV5 WAV를 받게 돼 정말 기쁘고 감사하다”고 말했다.



PV5 WAV는 휠체어 탑승자의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용됐다. 측면 슬라이딩 도어와 2단 구조의 인플로어 슬로프를 통해 인도에서 곧바로 승하차가 가능하며, 탑승 환경에 따라 길이 조절이 가능해 다양한 상황에 유연하게 대응할 수 있다. 충분한 내부 폭을 확보해 수동·전동 휠체어 모두 안정적으로 이용할 수 있도록 설계됐다. 단순한 이동 수단을 넘어 ‘이동의 자유’를 구현하려는 기아의 모빌리티 철학이 반영된 결과물이다.



기아는 사회공헌 프로그램 ‘기아 초록여행’을 통해서도 PV5 WAV를 신규 투입하며 교통약자 이동 지원을 사업 전반으로 확장하고 있다. ‘기아 초록여행’은 교통약자를 위한 맞춤형 차량을 무상 대여하는 사업으로, 2012년 시작 이후 전국 8개 권역에서 운영하며 누적 이용자 10만명을 넘어섰다.



기아는 서울특별시와 전략적 파트너십을 체결하고 교통약자 이동 지원과 전기차 충전 인프라 확충을 동시에 추진하고 있다. 기아는 사회복지시설과 장애인 가족을 둔 시민을 대상으로 PV5 WAV 구매 시 옵션 비용과 충전비를 지원하고, 서울시는 약 12억원 규모 예산을 투입해 충전기 100기를 설치하는 등 친환경 이동 환경 조성에 협력하고 있다.



지방자치단체 차원의 도입도 본격화하고 있다. 화성특례시는 전국 최초로 PV5 기반 교통약자 전용 차량을 도입하며 서비스 개선에 나섰다. 기존 개조형 차량과 달리 제작 단계부터 특수 설계를 적용한 ‘일체형’ 구조를 채택해 승차감과 안전성을 동시에 확보한 것이 특징이다. 측면 슬로프를 통해 보다 안전하고 신속한 승하차가 가능하며, 휠체어 탑승석을 운전석 인근에 배치해 이용자와 운전자 간 소통도 강화했다.



화성특례시는 올해 총 9대를 도입해 노후 차량 교체와 증차를 병행하고, 특별교통수단 규모를 확대해 대기시간 단축과 서비스 품질 개선을 추진할 계획이다. 향후에도 PV5 모델을 단계적으로 확대 적용해 교통복지 인프라를 지속적으로 강화한다는 방침이다.



기아는 개인 맞춤 지원, 공공 협력, 지역사회 인프라 확충을 유기적으로 결합하며 ‘모든 사람의 자유로운 이동’을 목표로 한 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 기아 관계자는 “PV5 WAV는 휠체어 탑승자뿐 아니라 가족, 간병인, 운전자 등 모든 이용자에게 보다 나은 이동의 자유를 제공하겠다는 기아의 의지가 반영된 차량”이라며 “앞으로도 다양한 협력과 기술 혁신을 통해 이동의 제약을 줄이고 누구나 자유롭게 이동할 수 있는 환경 조성에 기여하겠다”고 밝혔다.

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