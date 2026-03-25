120만 송이 봄꽃… 에버랜드 튤립축제 ‘활짝’ [사회공헌 특집]

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 튤립·수선화·무스카리 등 봄꽃을 즐길 수 있는 튤립축제가 열리고 있다. 삼성물산 제공

삼성물산이 에버랜드 봄기운을 느낄 수 있는 ‘튤립축제’와 봄·여름 패션 신상품을 출시하며 계절 콘텐츠 강화에 나섰다.



삼성물산 리조트부문 에버랜드는 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종으로 구성된 약 120만 송이의 봄꽃을 경험할 수 있는 ‘에버랜드 튤립축제’가 다음달 30일까지 열린다고 밝혔다.



약 1만㎡ 규모의 포시즌스가든은 ‘마이 스프링 팔레트’를 콘셉트로 다양한 색상의 봄꽃이 가득한 튤립정원으로 변신했다. 대형 발광다이오드(LED) 스크린 속 정원 영상과 화단 속 봄꽃이 이어지는 ‘리얼 인피니티 튤립 가든’은 밤이 되면 화려한 조명과 음악이 어우러지는 ‘나이트 튤립 가든’으로 바뀐다. 영국 출신 설치 미술가인 ‘브루스 먼로’와 협업해 정원 일대에 ‘가든 라이팅’도 연출했다.



사파리월드는 다음 달 1일 재개장하며, 동물 서식지 콘셉트를 반영해 사자와 호랑이 등을 몰입감 있게 관찰하도록 했다. 친환경 전기버스 탐험 차량으로 교체하고, 동물 복지와 관람 환경도 개선했다. 에버랜드는 같은 날 불꽃·영상·음악을 결합한 야간 공연 ‘빛의 수호자들’과 대형 실내 공연장에서 태양의 서커스 출신 연출진이 참여하는 서커스 공연 ‘윙즈 오브 메모리’를 운영한다.



삼성물산 패션부문은 프랑스 패션 기업 SMCP와 계약을 맺고 산드로, 마쥬, 끌로디, 휘삭의 국내 독점 판권을 확보했다. 삼성물산은 백화점·아웃렛 등 121개 오프라인 매장과 온라인에서 올해 봄·여름 신상품을 선보이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지