“홈쇼핑 상생”… ‘B tv 핫딜’ 누적 20억 판매 [사회공헌 특집]

SK브로드밴드의 ‘B tv 핫딜’ 서비스 장면 캡처. SK브로드밴드 제공

SK브로드밴드가 지난해 11월 유료방송 업계 최초로 선보인 홈쇼핑 업계와의 상생 프로젝트 서비스 ‘B tv 핫딜’이 큰 호응을 얻고 있다. ‘B tv 핫딜’은 B tv 채널 41번에서 다양한 홈쇼핑 초특가 핫딜 제품을 쇼트폼 동영상으로 소개하고 구매 시 해당 홈쇼핑 업체 모바일 홈페이지로 직접 연결해주는 서비스다. 정부의 한시적 규제샌드박스 승인을 받으며 지난해 출시됐다.



25일 SK브로드밴드에 따르면 ‘B tv 핫딜’은 출시된 지 4개월 만에 하루 평균 채널 이용자 80만명, 누적 판매량 약 8만건, 누적 판매액 약 20억원을 달성했다. 서비스 초기 대비 매출이 3배 이상 성장했다.



‘B tv 핫딜’은 현재 롯데?현대?공영홈쇼핑 등 TV홈쇼핑 업체는 물론 SK스토아 등 데이터 홈쇼핑 업체까지 총 9곳에서 참여 중이다. 현재까지 생필품 중심으로 패션과 가전 등 180개 내외 상품을 판매해왔다. 고객 선호에 따라 20개 내외 상품을 신규로 판매하는 방식이며, 모든 상품을 무료로 배송해준다.



‘B tv 핫딜’은 최근 모바일 e커머스의 급격한 팽창으로 실적이 악화된 홈쇼핑 산업의 재도약을 위해 기획됐다. 홈쇼핑 산업은 유료방송 산업 선순환의 중요 역할을 하고 있다. SK브로드밴드는 어려움을 겪는 홈쇼핑업계와 상생을 위해 홈쇼핑 업체의 중개수수료를 일절 받지 않고 ‘B tv 핫딜’ 서비스를 제공 중이다.



신승식 SK브로드밴드 커머스광고담당은 “홈쇼핑 업계와 상생을 실현하겠다는 기대가 매우 크다”며 “인공지능(AI)을 통한 고객 분석을 기반으로 고객 맞춤형 상품을 제안하며 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

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