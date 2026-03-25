실적 개선 ‘밸류업’ 훈풍… 주주가치 극대화 [사회공헌 특집]

이규석 현대모비스 사장이 지난해 8월 열린 ‘CEO 인베스터 데이’에서 발표하고 있다. 현대모비스 제공

지난해 사상 최대 실적을 달성한 현대모비스는 선제적 투자와 사업 역량 강화를 통해 새로운 성장 동력을 모색 중이다. 특히 성과를 주주들과 나누기 위한 밸류업 강화에도 총력을 기울이고 있다.



현대모비스는 밸류업 정책의 세 가지 축인 연평균 8% 매출성장, 영업이익 5~6%, 향후 3년간 총주주수익률(TSR) 30% 이상 달성을 통해 자기자본이익률(ROE)을 10% 수준으로 끌어올리겠다는 방침이다. 2019년과 2022년 각각 3년간 시행된 1·2기 중장기 정책에 이은 제3기 주주환원 정책으로, 매출과 이익이 함께 커가는 질적인 성장을 추구한다는 전략이다.



현대모비스는 2025년 사업연도에 중간배당과 결산배당으로 보통주 기준 6500원을 지급하고, 자기주식 매입·소각 및 기보유 자기주식 소각을 병행해 TSR 30% 이상을 준수했다. 이규석 사장은 지난 17일 주주총회를 앞두고 주주들에게 서한을 보내 “앞으로도 약속드린 주주가치 제고 정책을 일관되게 준수해 나가겠다”고 강조했다.



주주 소통에도 적극적이다. 2024년에 이어 지난해 8월에도 최고경영자(CEO) 인베스터 데이를 개최해 이 사장을 비롯한 경영진이 직접 주주들에게 회사의 주요 전략과 주주환원 정책에 관해 설명했다. 경영진이 직접 주관하는 국내외 투자자 대상 미팅도 연중 지속해서 개최하고 있다.



또 현대모비스는 투명한 책임 경영이 이뤄질 수 있도록 국적, 성별, 전문 영역 등에서 다양성을 갖춘 이사회를 구성해왔다. 특히 이사회 독립성 확보를 위해 이사회 및 산하 위원회 모두 구성원 과반을 사외이사로 채우고, 감사위원회와 보수위원회는 전원 사외이사로 구성해 독립성을 보장하고 있다.

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