철강사 유일 CDP 기후변화 대응 ‘리더십 A-’ [사회공헌 특집]

현대제철 당진제철소의 전기로. 현대제철 제공

현대제철이 글로벌 기관으로부터 국내 철강사 중 가장 높은 등급을 획득하는 등 기후변화 대응에 앞장서고 있다.



현대제철은 지난 1월 지속가능경영 평가기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP)의 ‘2025 CDP 기후변화 대응 평가’에서 국내 철강사 중 유일하게 상위 등급인 ‘리더십 A-’를 획득했다고 밝혔다. ‘리더십A-’는 기후변화 대응 체계와 실행 성과가 우수한 기업에 주어지는 등급이다. 현대제철은 리스크 관리 역량을 강화하고 리스크 분석 결과에 따른 대응 성과를 인정받아 전년 대비 한 등급이 상향됐다.



현대제철은 이번 심사에서 △기후변화 시나리오에 따른 물리적 리스크 식별 및 재무영향 분석 △리스크 분석 결과와 연계된 기업전략 수립 및 추진 성과 △공급망 내 ESG(환경·사회·지배구조) 정책 고도화 및 공급망 실사 전문성 확보 등에서 높은 평가를 받았다.



또 기존의 자사 고로 생산 제품보다 탄소배출량을 20% 감축한 탄소저감강판도 본격 양산을 시작했다. 탄소저감강판 외에도 총 25종의 강종 인증을 완료했는데, 올해 안에 28종을 추가해 총 53종까지 인증 범위를 확대할 계획이다. 현대제철 관계자는 “그동안 축적한 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 바탕으로 전기로와 고로의 쇳물을 배합하는 복합프로세스를 세계 최초로 가동해 탄소저감강판 생산에 성공했으며 지난 2월부터 양산을 시작했다”며 “탄소저감 제품 영역을 자동차·에너지강재 분야 등 수요 산업 전반으로 넓혀가겠다”고 밝혔다.

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