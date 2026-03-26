[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 26일 (목요일) 60년생, 부질없는 일에 관심 기울이지 마라

96년생: 답답하더라도 원칙을 고수해야 뒤탈이 없다. 84년생: 꾸준한 노력의 성과는 주어진다. 72년생: 적당한 시기에 좋은 사람을 만난다. 60년생: 부질없는 일에 관심을 기울이지 마라. 48년생: 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 36년생: 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다.

97년생: 뚝배기보다 장맛이니 외형만 보고 판단하지 마라. 85년생: 옳다고 여긴 것의 결과가 만족스럽지 못하다. 73년생: 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다. 61년생: 일을 품안에 넣으려고 하니 고생이 많다. 49년생: 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다. 37년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

98년생: 동상이몽을 꿈꾼다면 그 사람과 손을 잡아라. 86년생: 일에 약간의 어려움이 있겠구나. 74년생: 처음 시작하던 때와 같이 행동해야 한다. 62년생: 여기저기 전전하면 불썽사나운 법이다. 50년생: 자그마한 노력으로 큰 효과를 거둔다. 38년생: 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

99년생: 가족끼리라도 지나친 간섭은 삼가라. 87년생: 강물처럼 떠나갈 인연에 연연하지 마라. 75년생: 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 63년생: 상대와 자신이 동등한 입장이라 생각하라. 51년생: 사업자는 좋은 성과가 기대된다. 39년생: 시선을 한곳에 집중하면 일이 쉽다.

00년생: 부동산문제 취업운은 신문 정보지에 나타난다. 88년생: 샛길로 빠지면 돌아오는 길을 잃는다. 76년생: 다른 사람을 비난하면 궁지에 몰린다. 64년생: 지나친 혁신은 손해를 불러올 수 있다. 52년생: 막바지에 다다른 일에 심혈을 기울여라. 40년생: 여럿이 모이는 장소나 남서쪽은 피하라. 28년생: 상처뿐인 영광에 열광하지 말고 겸손하라.

01년생: 상대방에서 타협해 들어온다면 일단 수용하자. 89년생: 사소한 시빗거리를 조심하라. 77년생: 의기소침해지지 말고 당당하게 맞서라. 65년생: 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다. 53년생: 흰 것을 검은 것이라 칭하지 말라. 41년생: 급한 사람은 약속시간에 미리 도착한다. 29년생: 꿈이 없는 사람은 주검과도 같다.

02년생: 맞지 않더라도 일이라도 조화를 이루도록 해라. 90년생: 만사가 형통하니 막히는 일이 없다. 78년생: 마음을 다스리면서 때를 기다려라. 66년생: 피곤해지는 현상이 나타난다. 54년생: 투자한 것 이상의 것을 바라지 마라. 42년생: 인원배치를 제대로 하면 어려움이 없다. 30년생: 본질을 왜곡하는 행위는 자신을 궁지로 넣는다.

03년생: 일을 쉽게 시작하면 어려움이 따른다. 91년생: 소심하게 따지지 말고 대충 넘어갈 것. 79년생: 가벼운 마음으로 일을 시작하라. 67년생: 어려운 문제의 실마리를 찾을 수 있다. 55년생: 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤해진다. 43년생: 자금사정이 악화되어 심기가 불편하다. 31년생: 남보다 한발 앞선다는 판단은 삼가라.

04년생: 오늘 일 협조하는 것 삼가야 후회 않는다. 92년생: 서두르지 말고 때를 기다려라. 80년생: 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다. 68년생: 금전적인 문제로 고심이 되는 운이다. 56년생: 구속에 민감하면 마음이 비좁다. 44년생: 인덕이란 먼저 베풀 때에 발생한다. 32년생: 오후 늦게 다급한 일이 발생하기 쉽다.

05년생: 지나치지 말고 중용을 잘 지켜나가야 한다. 93년생: 소극적으로 행동하면 아무것도 이룰 수 없다. 81년생: 객관적인 자료를 바탕으로 진행시켜라. 69년생: 부질없는 행동인줄 알면서 달려든다. 57년생: 입에 맞는 음식도 과하면 탈나기 쉽다. 45년생: 생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라. 33년생: 주위에서 나를 찾고 응하니 좋은 점이 많다

06년생: 새로운 일을 도모할 수 있는 좋은 기회다. 94년생: 정보를 잘 이용하여 전문직을 습득하라. 82년생: 목표달성을 위한 노력은 가상하다. 70년생: 인간적인 교류가 밑바탕이 되어야 한다. 58년생: 동문서답하는 사람 때문에 답답하다. 46년생: 흉물스러운 것도 담담하게 대하라. 34년생: 고뇌하고 활동하는 만큼 실속이 없다.

95년생: 잘못된 습관이나 관행은 몽땅 버려라. 83년생: 방심은 금물 경쟁자에게 추월 당하기 쉽다. 71년생: 도움이란 받는 것보다 주는 것이 소중하다. 59년생: 자신의 생각을 관철시켜야할 시점이다. 47년생: 평상시보다 발걸음을 천천히 내딛어라. 35년생: 부지런히 움직이면 누이 좋고 매부 좋다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지