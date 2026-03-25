트럼프 "선물 받았다" 웃었지만…펜타곤은 '최정예’ 탄창' 채웠다

도널드 트럼프 행정부가 이란을 상대로 유화책과 강경책을 동시에 사용하는 ‘화전양면’ 전술을 본격화했다. 트럼프 대통령은 이란의 ‘선물’을 언급하며 대화 분위기를 조성해 유가 안정과 민심 잡기에 나섰지만, 국방부는 최정예 82공정사단 3000명을 급파하기로 하는 등 지상전 가능성을 열어두었다. 이는 이란이 협상을 거부할 경우 즉각 지상군을 투입해 호르무즈 해협을 장악하겠다는 의지를 분명히 한 것으로 풀이된다.

24일(현지시간) 미국의 폴리티코에 따르면 미 국방부는 육군 제82공정사단 소속 병력 약 3000명을 중동에 추가 배치할 준비를 마쳤다. 82공정사단은 전 세계 어디든 18시간 이내에 전개 가능한 최정예 신속대응군으로, 이번 배치는 단순한 병력 증강을 넘어 호르무즈 해협의 주요 거점을 무력으로 점령하거나 이란 본토에 진입하기 위한 실효적 사전 포석으로 풀이된다.

이러한 군사적 움직임은 트럼프 대통령의 유화적 발언과 동시에 진행되고 있다. 트럼프 대통령은 전날 “이란으로부터 호르무즈 해협의 흐름과 관련된 엄청난 가치의 선물을 받았다”며 공습 유예와 협상 가능성을 언급했다. 이는 배럴당 110달러를 돌파했던 국제 유가를 진정시키는 동시에, 공습 반대 여론이 61%에 달하는 국내 정치적 부담을 덜기 위한 전략적 행보로 분석된다.

폴리티코는 하지만 현장의 전운은 오히려 짙어지는 모양새라고 진단했다. 미 중부사령부는 지난달 28일 공격 개시 이후 이란 내 9000개 이상의 군사 목표물을 파괴했다고 발표했다. 그럼에도 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 풀지 않자, 미국은 최정예 지상군 카드를 꺼내 든 것으로 풀이된다. 이는 트럼프 대통령이 ‘유화책’을, 펜타곤이 ‘강경책’을 맡는 전형적인 역할 분담 전략으로 보인다. 대통령이 평화의 명분을 쌓는 동안, 군은 실질적인 타격 능력을 극대화해 이란이 협상 테이블에서 이탈할 퇴로를 차단하고 있다는 것이다.

현재 중동 지역에는 이미 5만 명의 미군이 배치되어 있으며, 수천 명의 해병대원이 증원되고 있다. 여기에 공정사단까지 가세할 경우 미군은 공습 위주의 작전에서 탈피해 호르무즈 해협 연안을 직접 장악하는 실효적 지배력을 확보하게 된다고 폴리티코는 전했다.

<뉴시스>

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