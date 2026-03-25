與 "허위사실로 명예훼손"…'李대통령 비자금 주장' 전한길 고발

더불어민주당은 25일 이재명 대통령과 김민석 국무총리에 대한 허위 사실을 유포했다며 유튜버 전한길씨를 고발하기로 했다.



민주당 법률국은 이날 전 씨와 전씨 유튜브 방송에 출연한 최수용씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발할 예정이라고 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 전한길 유튜브 영상을 보여주며 가짜뉴스를 얘기하고 있다고 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 최씨는 지난 18일 전씨 유튜브 채널 '전한길뉴스'에서 싱가포르 내 미국 공작관들이 파악한 내용이라며 '이 대통령이 중국으로 피신하기 위해 싱가포르에 160조원이 넘는 돈과 군사 기밀을 전달했다'는 취지로 주장했다.



최씨는 김 총리의 방미 일정에 대해서는 '자신이 다음번 바통 주자(후계자)라고 미리 잘 좀 봐달라며 헛짓하고 온 것'이라고 했다.



이에 전씨는 해당 방송에서 '전한길 뉴스의 입장과는 별개'라면서 "너무 무섭다. 핵폭탄급 주제"라고 말했다.



민주당 법률국은 최씨에 대해 "피해자 이 대통령과 김 총리에 대해 허위 사실을 유포해 명예를 심대하게 훼손했다"고, 전씨에 대해서는 "단순한 진행자 역할을 넘어 최수용의 발언을 요약·정리해 반복적으로 설명하는 방법 등으로 피해자들의 명예를 훼손했다"고 지적했다.

<연합>

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