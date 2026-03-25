[포토] 수지, 사랑스런 볼하트

(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. <뉴스1> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지