스타일로프트, 호텔사업 무료상담 프로그램 제공

사진=스타일로프트 제공

호텔 전문 컨설팅사 ‘스타일로프트(STYLELOFT)’는 호텔 사업 무료 상담 프로그램인 ‘STYLELOFT EXPRESS’를 통해 호텔 사업 관련 상담을 제공한다고 밝혔다.

호텔은 일반 부동산과 달리 운영 비중이 큰 산업 특성이 있어, 개발 초기 단계에서 운영을 고려한 전략 수립이 중요하다는 지적이 나온다. 단기 수익에 치우쳐 안전·위생 등 품질 관리가 미흡할 경우, 장기적으로 자산 가치에 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기된다. 이에 따라 개발 초기부터 운영 효율을 고려한 설계가 필요하다는 설명이다. 이러한 가운데 스타일로프트가 호텔 개발 및 운영 시장의 정보 불균형을 완화하기 위한 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

스타일로프트는 기획(컨설팅)부터 기술(호텔PM), 운영·교육까지 수행하는 조직이라고 설명했다. 2007년 창립 이후 약 20년간 전국 5개 호텔, 1,600실 규모를 직접 운영했다고 밝혔다. 포시즌스 호텔 서울, 호텔신라, 반얀트리 클럽 앤 스파 서울, 만다린 오리엔탈 서울 등 럭셔리 프로젝트 자문을 수행했으며, 코트야드 바이 메리어트 판교·남대문·수원 등 업스케일 호텔 자문 경험도 있다고 덧붙였다.

스타일로프트의 ‘STYLELOFT EXPRESS’는 호텔 개발, 영업 활성화, 매각, 투자 과정에서의 이슈를 무료로 상담하는 프로그램이라고 설명했다. 호텔 개발을 검토하는 사업주, 투자자, 부동산 개발사 등을 대상으로 하며, 개발 초기 단계에서 필요한 방향 설정과 핵심 판단을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

단순 검토를 넘어 운영 단계에서 고려할 수 있는 변수와 점검 항목을 안내한다는 설명이다. 사업 단계와 운영 형태에 맞춰 상담을 제공하도록 구성했다고 밝혔다.

스타일로프트 관계자는 “호텔이라는 특수 자산의 리스크를 최소화하고 장기적 가치를 극대화하는 파트너로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

스타일로프트의 ‘STYLELOFT EXPRESS’에 대한 자세한 내용과 신청 상담은 스타일로프트 공식 홈페이지 및 대표 전화로 확인할 수 있다.

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